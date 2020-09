Türkiye Büyükbaş Hayvancılık Haritası: Büyükbaş Hayvancılığı Nedir, En Çok Hangi Bölgede Yapılır?

Büyükbaş hayvancılığı Türkiye'nin ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Türkiye 2019 yılında, sınır komşuları Irak, İran ve Suriye'ye yaklaşık 40 ton et ve süt ihraç etti



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



Büyükbaş Hayvancılığı Nedir?



Türkiye genelinde yetiştirilen büyükbaş hayvanlar at, eşek, inek, dana, öküz ve danadır. Hayvanların genel olarak et ve sütünden faydalanılırken, eşek ve at gibi hayvanlar ise ulaşımda kullanılıyor. Büyükbaş hayvancılıkta verimi etkileyen birçok unsur vardır. Bunların başında mevsim şartları geliyor. Kış mevsimlerinin soğuk, yaz aylarının kurak geçtiği bölgelerde büyükbaş hayvancılığı yapmak zordur. Bu nedenle bu bölgelerde daha çok hindi, tavuk ve horoz gibi kümes hayvanları yetiştirilir.



Hayvancılıkta verimi etkileyen faktörlerden biri yem miktarı ve kalitesidir. Son yıllarda yem kalitesi ve miktarının artması ile birlikte et ve süt ihracat rakamları yüksek seviyelere çıkmıştır. Zirai alanda yapılan yenlikler ile birlikte otlakların yarısından fazlası ıslah edilmiştir. Bulunan yeni aşılar ve ilaçlar da hayvan hastalıklarının çok daha az görülmesini sağlar.



Büyükbaş hayvancılığın çok daha verimli hale getirilmesi için hayvan soylarının ıslah edilmesi gerekiyor. Son beş yıl içerisinde erken kesim sayısının azalması da büyükbaş hayvancılığını olumlu etkileyen faktörler arasındadır.



Türkiye'nin iklim ve coğrafi şartları büyükbaş hayvancılık için elverişlidir. Özellikle bozkırların fazla olması mera hayvancılığının gelişmesinde önemli bir rol oynar. Avrupa kıtasında, Fransa'dan sonra en fazla büyükbaş hayvan bulunan ülke Türkiye'dir.



Büyükbaş Hayvancılık En Çok Hangi Bölgelerde Yapılır?



Marmara ve Ege Bölgesi, ahır hayvancılığının en çok yapıldığı iki bölgedir. Mera hayvancılığı ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaygındır. Türkiye'de en fazla sığırın yetiştirildiği şehir Konya'dır. Konya'da 600 binden fazla sığır beslenmektedir. İzmir'de yetiştirilen sığır sayısı ise 500 bine yakındır.