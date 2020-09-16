Türkiye Haritası (Siyasi): Şehir İsimleri Listesi İle Birlikte Renkli Türkiye'nin İlleri Haritası

Belli bir oran dahilinde, yandan görünüm veya profil bakışıyla çizilen ölçeklendirilmiş yeryüzünün belli bir kısmını yansıtan oluşumlar harita olarak ifade edilir. Kullanım amaçlarına göre bulunan harita türlerinden biri olan siyasi ölçekli harita, idari sınır ve kıta düzlemini belirtmek için kullanılmaktadır.

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Kaynak: cografyaharita.com

Siyasi Harita Nedir, Özellikleri Nelerdir, Yeryüzü Şekillerini Yansıtır mı?



Kuşbakışı bir düzlem üzerine çizilen haritalardan biri olan siyasi mercekli harita türleri, ülke sınırlarını, sınırlar dahilinde var olan askeri bloklaşmayı, kıta düzeylerini gösterir. Bunun haricinde sınırları içinde yer alan il, ilçe, köy gibi unsurlar ise idari birimleri yansıttığından dolayı idari bölünüş haritası olarak da bilinmektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com

Dağ, ova, plato gibi yeryüzü şekillerini yansıtmayan bu harita türünde, eğim, yükselti ve bu tür oluşumlar fiziki haritalar üzerinden ele alınır. Türkiye'nin siyasi haritasına bakıldığında yeryüzü şekilleri yansıtılmamakla beraber; başkentin Ankara olduğunu belirten simge, harita üzerinde kare içerisine sığdırılan siyah yuvarlak işaretle gösterilmektedir. İl merkezleri siyah noktayla işaretlenmişken, devlet sınırını belirtmek içinde kısa çizgi, nokta sistemi kullanılmıştır. Bunun haricinde Türkiye sınırındaki bütün iller, siyasi haritada farklı renk skalalarıyla eşleştirilmiştir.

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Kaynak: cografyaharita.com

Türkiye Siyasi Haritası, İl ve İlçe Listelenmesi



Türkiye siyasi haritası; il, ilçe, siyasi sınırları, yerleşim alan merkezlerini, idari bölümleri yansıtmaktadır. Yeryüzü şekillerinin barındırılmadığı haritada, uzunluk ve alan bulma hususları hakkında bilgi alınmaktadır. 1/ 1.100.000 ölçekten daha küçük haritaları yansıtmaktadır.

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Kaynak: cografyaharita.com

Duvar ya da atlas haritaları olarak kullanım gösteren bu harita türü, eğitim, öğretim modeli için genellikle kullanılmakta ve tercih edilmektedir. Türkiye sınırları dahilinde bulunan; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Adana, Konya, Manisa, Muğla, Siirt, Ağrı, Van, Erzurum, Sivas, Elazığ, Malatya, Rize de olmak üzere toplam il sayısı 81'dir.

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Kaynak: cografyaharita.com

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Kaynak: cografyaharita.com

