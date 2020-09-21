Türkiye Havalimanları Haritası: Hangi İllerde Havaalanı Vardır? Türkiye'de Havalimanı Olan Şehirler
Hava limanları kendi içerisinde ''sivil'' ve ''askeri'' olarak ikiye ayrılır. Türkiye'de toplam 53 sivil hava alanı bulunmaktadır. Ordu, Hakkari ve Giresun şehirlerine yapılmakta olan hava limanları ile birlikte, yakında hava alanı sayısı 56'ya yükselecek. Türkiye'de askeri amaçlarla kullanılan 18 hava limanı bulunmaktadır. Sizin için Türkiye'de hava limanı olan şehirleri derledik.
Taşımacılık ve ulaşımda kullanılan hava alanlarından 37'si uluslararasıdır. 2017 yılında hizmete açılan Hezarfen Hava Limanı, İstanbul'un 3. hava alanı olmuştur.
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Kaynak: cografyaharita.com
Türkiye'de Hava Alanı Olan Şehirler
1- Marmara Bölgesindeki Hava Alanları
Balıkesir Hava Limanı
İstanbul: İstanbul Hava Limanı - Sabiha Gökçen Hava Limanı - İstanbul Hezarfen Hava Limanı
Bursa Yeni Şehir Hava Limanı:
Çanakkale Hava Limanı
Kocaeli Cengiz Topel Hava Alanı
Sakarya Kırkpınar Hava Alanı
Tekirdağ Çorlu Hava Limanı
2- İç Anadolu Bölgesindeki Hava Alanları
Ankara - Esenboğa Hava Alanı: 1955 yılında açılan hava alanında yurt içi ve uluslararası seferler düzenlenmektedir.
Eskişehir Anadolu Hava Limanı
Kahramanmaraş Hava Alanı
Kayseri Erkilet Hava Limanı
Konya Hava Alanı
Nevşehir Kapadokya Hava Limanı
Sivas Nuri Demirağ Hava Limanı
3- Ege Bölgesindeki Hava Alanları
Denizli Çardak Hava Alanı
İzmir Adnan Menderes Hava Alanı
Kütahya Hava Alanı
Muğla: Dalaman Hava Alanı - Milas-Bodrum Hava Limanı
Uşak Hava Limanı
4- Akdeniz Bölgesindeki Hava Alanları
Antalya Hava Alanı
Alanya Gazipaşa Hava Limanı
Adana Şakirpaşa Hava Alanı: Çukurova'da bulunan Şakirpaşa Hava Alanı, Türkiye'nin en büyük hava limanlarından biridir.
Isparta Süleyman Demirel Hava Alanı
5- Karadeniz Bölgesindeki Hava Alanları
Ordu- Giresun Hava Alanı: İki şehrin sınırları arasında yer alan hava alanı 2015'de hizmete açılmıştır. Avrupa'da denizin üzerine inşa edilmiş ilk hava limanıdır.
Kastamonu Hava Alanı
Samsun Çarşamba Hava Alanı
Sinop Hava Limanı
Tokat Hava Limanı
Trabzon Hava Limanı
6- Doğu Anadolu Bölgesindeki Hava Alanları:
Ağrı Hava Alanı
Bingöl Hava Alanı
Erzurum Hava Limanı
Erzincan Hava Alanı
Elazığ Hava Alanı
Kars Hava Alanı
Malatya Erhaç Hava Alanı
Muş Hava Limanı
7- Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki Hava Alanları:
Adıyaman Hava Limanı
Batman Hava Limanı
Diyarbakır Hava Alanı
Gaziantep Hava Limanı
Hakkari Yüksekova Hava Alanı
Siirt Hava Alanı
Şırnak Elçi Hava Limanı
(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com