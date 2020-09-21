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    HaberlerEğitim Haberleri Türkiye Havalimanları Haritası: Hangi İllerde Havaalanı Vardır? Türkiye'de Havalimanı Olan Şehirler
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    21.09.2020 - 01:32 |

    Türkiye Havalimanları Haritası: Hangi İllerde Havaalanı Vardır? Türkiye'de Havalimanı Olan Şehirler

    Hava limanları kendi içerisinde ''sivil'' ve ''askeri'' olarak ikiye ayrılır. Türkiye'de toplam 53 sivil hava alanı bulunmaktadır. Ordu, Hakkari ve Giresun şehirlerine yapılmakta olan hava limanları ile birlikte, yakında hava alanı sayısı 56'ya yükselecek. Türkiye'de askeri amaçlarla kullanılan 18 hava limanı bulunmaktadır. Sizin için Türkiye'de hava limanı olan şehirleri derledik.

    Türkiye Havalimanları Haritası: Hangi İllerde Havaalanı Vardır? Türkiye'de Havalimanı Olan Şehirler

    Taşımacılık ve ulaşımda kullanılan hava alanlarından 37'si uluslararasıdır. 2017 yılında hizmete açılan Hezarfen Hava Limanı, İstanbul'un 3. hava alanı olmuştur.

    Türkiye Havalimanları Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com



    Türkiye'de Hava Alanı Olan Şehirler

    1- Marmara Bölgesindeki Hava Alanları

    Balıkesir Hava Limanı
    İstanbul: İstanbul Hava Limanı - Sabiha Gökçen Hava Limanı - İstanbul Hezarfen Hava Limanı
    Bursa Yeni Şehir Hava Limanı:
    Çanakkale Hava Limanı
    Kocaeli Cengiz Topel Hava Alanı
    Sakarya Kırkpınar Hava Alanı
    Tekirdağ Çorlu Hava Limanı

    2- İç Anadolu Bölgesindeki Hava Alanları

    Ankara - Esenboğa Hava Alanı: 1955 yılında açılan hava alanında yurt içi ve uluslararası seferler düzenlenmektedir.
    Eskişehir Anadolu Hava Limanı
    Kahramanmaraş Hava Alanı
    Kayseri Erkilet Hava Limanı
    Konya Hava Alanı
    Nevşehir Kapadokya Hava Limanı
    Sivas Nuri Demirağ Hava Limanı

    3- Ege Bölgesindeki Hava Alanları

    Denizli Çardak Hava Alanı
    İzmir Adnan Menderes Hava Alanı
    Kütahya Hava Alanı
    Muğla: Dalaman Hava Alanı - Milas-Bodrum Hava Limanı
    Uşak Hava Limanı

    4- Akdeniz Bölgesindeki Hava Alanları

    Antalya Hava Alanı
    Alanya Gazipaşa Hava Limanı
    Adana Şakirpaşa Hava Alanı: Çukurova'da bulunan Şakirpaşa Hava Alanı, Türkiye'nin en büyük hava limanlarından biridir.
    Isparta Süleyman Demirel Hava Alanı

    5- Karadeniz Bölgesindeki Hava Alanları

    Ordu- Giresun Hava Alanı: İki şehrin sınırları arasında yer alan hava alanı 2015'de hizmete açılmıştır. Avrupa'da denizin üzerine inşa edilmiş ilk hava limanıdır.
    Kastamonu Hava Alanı
    Samsun Çarşamba Hava Alanı
    Sinop Hava Limanı
    Tokat Hava Limanı
    Trabzon Hava Limanı

    6- Doğu Anadolu Bölgesindeki Hava Alanları:

    Ağrı Hava Alanı
    Bingöl Hava Alanı
    Erzurum Hava Limanı
    Erzincan Hava Alanı
    Elazığ Hava Alanı
    Kars Hava Alanı
    Malatya Erhaç Hava Alanı
    Muş Hava Limanı

    7- Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki Hava Alanları:

    Adıyaman Hava Limanı
    Batman Hava Limanı
    Diyarbakır Hava Alanı
    Gaziantep Hava Limanı
    Hakkari Yüksekova Hava Alanı
    Siirt Hava Alanı
    Şırnak Elçi Hava Limanı

     

    Türkiye Havalimanları Haritası 2 (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com

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