Türkiye Havalimanları Haritası: Hangi İllerde Havaalanı Vardır? Türkiye'de Havalimanı Olan Şehirler

Taşımacılık ve ulaşımda kullanılan hava alanlarından 37'si uluslararasıdır. 2017 yılında hizmete açılan Hezarfen Hava Limanı, İstanbul'un 3. hava alanı olmuştur.

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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye'de Hava Alanı Olan Şehirler



1- Marmara Bölgesindeki Hava Alanları



Balıkesir Hava Limanı

İstanbul: İstanbul Hava Limanı - Sabiha Gökçen Hava Limanı - İstanbul Hezarfen Hava Limanı

Bursa Yeni Şehir Hava Limanı:

Çanakkale Hava Limanı

Kocaeli Cengiz Topel Hava Alanı

Sakarya Kırkpınar Hava Alanı

Tekirdağ Çorlu Hava Limanı



2- İç Anadolu Bölgesindeki Hava Alanları



Ankara - Esenboğa Hava Alanı: 1955 yılında açılan hava alanında yurt içi ve uluslararası seferler düzenlenmektedir.

Eskişehir Anadolu Hava Limanı

Kahramanmaraş Hava Alanı

Kayseri Erkilet Hava Limanı

Konya Hava Alanı

Nevşehir Kapadokya Hava Limanı

Sivas Nuri Demirağ Hava Limanı



3- Ege Bölgesindeki Hava Alanları



Denizli Çardak Hava Alanı

İzmir Adnan Menderes Hava Alanı

Kütahya Hava Alanı

Muğla: Dalaman Hava Alanı - Milas-Bodrum Hava Limanı

Uşak Hava Limanı



4- Akdeniz Bölgesindeki Hava Alanları



Antalya Hava Alanı

Alanya Gazipaşa Hava Limanı

Adana Şakirpaşa Hava Alanı: Çukurova'da bulunan Şakirpaşa Hava Alanı, Türkiye'nin en büyük hava limanlarından biridir.

Isparta Süleyman Demirel Hava Alanı



5- Karadeniz Bölgesindeki Hava Alanları



Ordu- Giresun Hava Alanı: İki şehrin sınırları arasında yer alan hava alanı 2015'de hizmete açılmıştır. Avrupa'da denizin üzerine inşa edilmiş ilk hava limanıdır.

Kastamonu Hava Alanı

Samsun Çarşamba Hava Alanı

Sinop Hava Limanı

Tokat Hava Limanı

Trabzon Hava Limanı



6- Doğu Anadolu Bölgesindeki Hava Alanları:



Ağrı Hava Alanı

Bingöl Hava Alanı

Erzurum Hava Limanı

Erzincan Hava Alanı

Elazığ Hava Alanı

Kars Hava Alanı

Malatya Erhaç Hava Alanı

Muş Hava Limanı



7- Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki Hava Alanları:



Adıyaman Hava Limanı

Batman Hava Limanı

Diyarbakır Hava Alanı

Gaziantep Hava Limanı

Hakkari Yüksekova Hava Alanı

Siirt Hava Alanı

Şırnak Elçi Hava Limanı

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com