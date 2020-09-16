Türkiye Heyelan Afet Haritası: En Çok Nerelerde Heyelan Görülür? İllere Göre Heyelan Bölgeleri

Heyelan özellikle bazı bölgelerde daha çok görülür. Eğim ve yağış heyelanı tetikleyen özelliğe sahiptir. Heyelana karşı duyarlı alanlar ise; eski heyelan bölgeleri, eski dolgularının üst kesimleri, çok dik ve derin yamaçların üstünde bulunan topuk kesimleri, yerleşimin geliştiği tepelik alanlar, doğal yamaçlar heyelana karşı duyarlı olan bölgelerdir. Bu sebeple böyle bölgelere yerleşim yapılmaması çok önemlidir. Ülkemizde zaman zaman heyelanın görüldüğü ülkelerin başında gelir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye Heyelan Haritası: En Çok Nerelerde Heyelan Görülür?



Heyelan en çok görüldüğü yerler, özellikle çok yağış alan ve zeminin kaygan yapıda bir toprağa sahip olan bölgelerdir. Çeşitli nedenlerle yamaç dengesinin bozulması ile yamaç üzerinde bulunan tabakaların bir kısmının eğim doğrultusunda harekete geçmesi olayı heyelan olarak adlandırılır. Heyelan eğimin ve yıllık yağış miktarının fazla olduğu alanlarda daha sık görülmektedir.



Heyelanda doğal sebeplerin yanında beşeri sebepler de etkili olmaktadır. 1950'de 2010 yılları arasında ülkemizde yaşanan 103494 heyelan felaketi meydana gelmiştir. Trabzon heyelana felaketinin en çok görüldüğü il iken bu ili, Rize, Kastamonu, Erzurum ve Artvin takip eder.



İllere Göre Heyelan Bölgeleri



Ülkemizde yıllık yağış miktarının fazla olduğu yerlerde heyelan felaketi görülmektedir. Ülkemizde 1123 heyelan felaketi ile Trabzon birinci sırada yer alır. Trabzon’u Rize, Kastamonu, Erzurum ve Artvin takip eder. Trabzon hem heyelan felaketinin en çok görüldüğü hem de bölgede birçok heyelan felaketzedenin bulunduğu bölgedir. Bu sebeple heyelan bölgelerinde dikkat edilmesi gereken birçok nokta vardır. Heyelan bölgelerini yerleşim kurulmaması heyelandan korunmanın en önemli noktası olarak görülmektedir. Aksi taktirde heyelan sebebiyle birçok kişi can ve mal kaybına uğraması söz konusu olmaktadır. Bunu engellemek için yerleşim yeri seçimi çok önemlidir.