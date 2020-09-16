Türkiye Mülki İdare Haritası (Dilsiz & Renkli): İl Ve İlçe İsimleri İle Birlikte Türkiye Haritası

Dünyanın herhangi bir yüzeyinin coğrafi, nüfus, dil, tarihi gibi özellikleri baz alınarak hazırlanan ve belli bir ölçek kullanımı sonucu ortaya çıkan, kuşbakışı görünümüne harita denmektedir. Harita modellerinden biri olan mülki idare haritası ise, bir ülkenin idari konulardaki ayrıntılı çıkarılmış harita şekillenmesini olarak tanımlanmaktadır.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



Türkiye Mülki İdare Haritası



Türkiye mülki idare haritası, ülkenin idari sınırlarını belirlemek ve belirtmek için kullanılmaktadır. Ülkenin mülki veya idari bölge sınırlarını, bölgede yer alan yerleşim yerlerini, idari ve mülki ulaşım ağ düzenini gibi daha çok idari durumu yansıtan bu haritalar, mülki bölümlemeli ya da idari bölümlemeli olarak da adlandırılmaktadır. Türkiye mülki idare haritası, dokuz ayrı harita çeşidiyle oluşturulabilen renkli haritalarda ilçe merkezleri siyah küçük bir noktayla, il merkezleri dış dolgusu siyah ancak iç boyası sarı renkle kaplanmış bir yuvarlakla, ilçe sınırları siyah ve uzun bir çizgiyle, il sınırları iki uzun ve siyah çizgiyle son olarak da ülke sınırları kırmızı bir şeritle gösterilmiştir. Bu durum dilsiz harita üzerinde ise üç ayrı biçimde konumlandırılmıştır. İl merkezleri yuvarlak bir kırmızı, il sınırları düz ve siyah bir çizgi, ülke sınırları ise kırmızı ve çeltik şeklinde uzanan bir çizgi üzerinden aktarılmıştır.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



Türkiye Mülki İdare Haritası, İl ve İlçelere Göre Dağılımı



Mülki idare haritaları ülke sınırlarını veya bölgelerini belirtmek adına, harita üzerinde bölge, il ve ilçe şeklinde ayrılmıştır. İlçeler haritası güncel olarak değişmekle beraber, günümüz harita koşullarında altı farklı oluşumla işaretlenmiştir. Bu harita türünde ilçe merkezleri kırmızı, il merkezleri sarı, 1 milyondan fazla nüfus oranına sahip büyükşehir illeri ise pembe renkli yuvarlak sembollerle işaretlenmiştir. İlçe sınırları harita üzerinde siyah çizgi, il sınırları kırmızı çizgi ve de ülke sınırları da iki kırmızı çizgi üzerinden gösterilmiştir. İl mülki idare haritalarında da benzer durumda olan harita düzeni; ilçe işaretini, il işaretine oranla daha küçük bir simgeyle yansıtmaktadır.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com

