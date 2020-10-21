Türkiye'nin dört bir tarafında birçok farklı üniversite bulunmaktadır. Bu üniversiteler fakülte ya da meslek yüksekokulu ile beraber teknik üniversite gibi kısımlara ayrılır. Bu doğrultuda her üniversitenin özellikleri ve amacı farklıdır.



Türkiye'de Kaç Tane Devlet Üniversitesi, Kaç Tane Özel Üniversite Var?



2020 yılı itibariyle Türkiye'de şu an toplamda 203 tane üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerin 130 tanesi Devlet Üniversitesi olarak ön plana çıktı. Güncel bilgiler doğrultusunda devlet üniversiteleri içerisinde teknik üniversiteler, güzel sanatlar, polis akademisi ya da milli savunma üniversiteleri gibi bölümler de bulunmaktadır. Tabii öğretmenlik, mimarlık ve mühendislik ya da daha birçok farklı bölüm hem devlet hem de özel üniversitelerde bulunmaktadır.



Türkiye'de toplamda 130 tane devlet üniversitesi olduğuna göre, geriye 73 tane özel üniversite kalıyor. Bu üniversiteler başta İstanbul olmak üzere birçok farklı şehirde yer alır. Özel üniversitelere tam burslu girerek okunurken, yarım burslu olarak ek ücret ödemek suretiyle de okuma şansı elde edilmektedir. Tabii ücreti tamamen ödemek suretiyle de özel üniversitelerde okuma şansı yakalanır. Maddi zorluk çekmeyen pek çok kişi özel üniversiteleri tercih etmektedir. Daha fazla olanak ve geleceğe daha emin adımlarla ilerleyebilmek için bu durum ön plana çıkar. Tabii devlet üniversiteleri de pek çok önemli imkanı ile ücretsiz şekilde okuma şansı tanıyor. Bunun için milyonlarca öğrenci ile beraber üniversite sınavına girmek ve iyi bir puan almak gerekmektedir. Bu sayede arzu edilen meslek üzerinden devlet üniversitelerine gidilebilir.