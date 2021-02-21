Tus Nedir? Kimler Tus Sınavına Girebilir?

TUS, tıpta uzmanlık sınavı demektir. Tıpta uzmanlık eğitimine girmek için yapılan bir sınavdır. Yapılan sınavlardan en zor olanlarından bir tanesidir. Tıp alanın da alınan eğitimler ile ilgili bilgileri içeren bir sınavdır. Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan bir sınavdır.



TUS Nedir?



Tıp, veteriner, biyoloji, eczacılık, kimya veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olanlar başvurabilir fakültesinden mezun olanların girebildiği bir sınavdır. Tıpta uzmanlık eğitimi sınavı anlamına gelmektedir. Tıp fakültesi eğitimini bitirenler bir alanda uzmanlaşmak için bu sınava girmek zorundadırlar. Bu sınav yılda iki defa yapılmaktadır.



ÖSYM tarafından yapılan bu sınav ile Sağlık Bakanlığının açıkladığı birimler de görev alınır. Sınav da çıkan sorular mesleki bilgi konularından oluşmaktadır.



Kimler TUS Sınavına Girebilir?



Bu sınava girmek için tabip veya tıp dışında bulunan meslek mensubu olan eczacı, veteriner veya kimyager olmak şartı bulunmaktadır. Uzmanlık eğitimi almak ve bir alanda uzmanlaşmak isteyen adayların girdiği bu sınav da 120 soru sorulmaktadır. Bu sınava girmenin koşullarından bir tanesi de dil yeterliliğinin olmasıdır. Yabancı dil sınavından belli bir taban puanının alınması şarttır. Sağlık sorunları bulunan ya da engeli bulunan adaylarda bu sınava girebilmektedirler.



Bu sınav da adayların uzmanlık eğitimi için yeterliliği ölçülür. Tıpta geçen genel kavram ve ilkeler ile bu ilkeleri uygulama, düşünme gibi yetileri ölçen bir sınavdır. Bu sınav ile tıpta uzmanlık eğitimine alınacak adayların seçimi yapılır.