Tyt Din Kültürü Konuları Ve Soru Dağılımı 2020 - Tyt'de Din Kültürü Dersinden Hangi Konular Var?

Din Kültürü 5 adet soruyla TYT’ye az da olsa etki ediyor. TYT puanıyla öğrenci kabul eden yükseköğretim kurumlarını tercih edebilmeniz için en az 150, AYT puanıyla kabul eden yükseköğretim kurumlarını tercih edebilmeniz için 170 puan almanız gerekiyor. Bu baraj puanlarından düşük alırsanız, aldığınız puan, AYT testlerinde değerlendirilmiyor. Bu nedenle az demeyip, Din Kültürü sorularını da yaparak, puanınızı artırabilirsiniz.

TYT Din Kültürü Konuları

ÖSYM, 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunu yayınladı. Kılavuzda Din Kültüründen çıkacak 5 soruyu içeren konular bulunuyor. 2020 TYT'de Din Kültürü’nden 7 konu bulunuyor. Konu başlıkları şunlardır;

1-Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması

2-İnsan ve Din

3-İslam ve İbadetler

4-İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler

5-Hz. Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.

6-İslam ve Bilim, Estetik, Barış

7-Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

TYT Din Kültürü Konuları Soru Dağılımı

Son beş yılın soru dağılımı incelendiğinde; İslam ve ibadetler konusundan 1 veya 2, Hz. Muhammed’in hayatı konusundan da bir sorunun çıktığı görülüyor. Son üç yılda Kuran’ı Kerim’in anlaşılması ve kavranması konusundan bir; son iki yılda da insan ve din konusundan bir soru çıktı.

Son beş yılda Yaşayan Dinler, son iki yılda da İslam düşüncesinde yorumlar konularından hiç soru çıkmadı.

2019 TYT Din Kültürü Soru Dağılımı

Geçtiğimiz yıl olan 2019’de TYT'de; Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması konusundan 1, İnsan ve dinden 1, İslam ve ibadetlerden 2, Hz. Muhammed’in Hayatından 1 soru çıkmıştır.

Son beş yılın ve geçtiğimiz yılın soru dağılımını dikkate alarak buna göre çalışabilirsiniz. Din Kültürü soruları yoruma dayalı olmakla birlikte son yıllarda bilgi ağırlıklı olarak da sorulabiliyor. Genellikle bilgi olarak kavramlar sorulduğundan buna dikkat ederek çalışabilirsiniz.

2019 TYT Din Kültürü Soru Biçimleri

2019 TYT’de çıkan 5 sorunun 3’ü yorum, 2’si de bilgiye dayalı olarak çıktı. Bu sorular YGS’ye daha yakın bir konumda bulunuyorlar. Yorum sorularında, adayın okuduğu metni anlamasına, yorum ve çıkarım yapmasına dayanıyor. Bilgiye dayalı sorular ise tamamen adayın bilgi ve ezberine dayalı olarak sorulmuş.