TYT’de bu sefer Türkçe zorladı

Üniversite hayali kuran 2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), dün gerçekleştirildi. YKS’de bugün Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) düzenleniyor. Bu oturumların tamamlanmasıyla birlikte sınav maratonu sona erecek. Sonuçlar 28 Temmuz’da açıklanacak, ardından adaylar için tercih maratonu başlayacak.

Süre fazlasıyla yetti

TYT’de adaylara, Türkçe’de 40, Sosyal Bilimler’de Tarih’ten, Coğrafya’dan, Felsefe’den, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ilave Felsefe sorularından 5’er olmak üzere 20, Temel Matematik’te 40, Fizik’ten 7, Kimya’dan 7 ve Biyoloji’den 6 sorunun yer aldığı Fen Bilimleri’nden de 20 soru yöneltildi.

Bu yıl TYT’de adaylara, geçen yıla göre 30 dakika fazla süre verildi. Sınav 135’ten 165 dakikaya çıkarıldı. O nedenle, sınavda süre sıkıntısı yaşanmadı. Adaylardan gelen yorumlara göre sınavda sorular genel olarak kolaydı. Matematik, bu sefer yüzleri güldürürken, çeldirici seçenekleriyle ayırt edici nitelikteki sorulardan oluşan Türkçe, oldukça zorladı. Uzmanlara göre de sorular kazanımlara uygun, bilgiyi ve yorum gücünü ölçer nitelikteydi. Hatalı soru iddiası bulunmuyor. Testlere göre öne çıkan yorumlar ise şöyle:

‘Matematik özensizdi’

İrday Eğitim Matematik Bölüm Başkanı Mehmet İrday: Matematik sorularında bilimsel hataya rastlanmadı. Adaylar, bu sınava hazırlanırken bekledikleri kazanımlarla tam olarak örtüşmeyen, özgün olmayan, konu ve buna ait kazanımları eşit olarak dağıtılamamış sanki aceleyle hazırlanılmış bir matematik sınavıyla karşılaştı.

2018’de geçilen YKS’nin özellikle TYT kısmının çok ciddi değiştiği vurgulanmış ve 2018 YKS ile 2019 YKS bu değişikliği yansıtmıştı. Ancak 2020’de maalesef bundan birçok soruda vazgeçilmiş tekrar eski yıllardaki soru tarzına geri dönülmüş. Sınavda 30 matematik ve 10 geometri sorusu geldi. Geometri’de soruların yarısı dikdörtgen, kare, dikdörtgenler prizması, kare prizmadan oluşmuş; çember, silindir, koni ve analitik geometri konularından hiç soru yoktu.

Matematik’te dağılım geometriye göre daha eşitti ancak 4 soruda birbirini tekrar eden kazanımlar sorgulamış. Bir başka önemli durum ise 2019 TYT Matematik sorularından yaklaşık 6’sının alınıp soruların üzerinde sadece metin ve sayılar değiştirilerek soru oluşturulmaya çalışılmış olması. Bu ilerleyen yıllarda sınava hazırlanacak adayları soru tipi ezberlemeye yöneltebileceğinden kesinlikle tercih edilmemesi gerekirdi. Örneğin “düzgün altıgen”, “sayı doğrusu”, “radyo ibresi” soruları 2019 TYT’deki soruların neredeyse aynısı. Matematik testi gereken ölçme ve değerlendirme kriterlerini karşılamadı.

Türkçe belirleyici

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Türkçe Bölüm Başkanları Faris Kuseyri- Mutlu Kılavuz: Çok uzun olmamakla birlikte yoğun anlam taşıyan, odaklanmayı gerektiren metinler kullanılmış. Bazı metinlerdeki terimsel ifadeler ve felsefi öz, adayları zorladı. Güncel konularla ilgili metinler de kullanılmış; konu çeşitliliği sağlanmak istendiği anlaşılıyor. Metin okuma tecrübesini ölçen ortalamanın üstünde bir sınavdı.

Fizik yoruma dayalıydı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan: Yoruma dayalı, adayların analiz edebilme gücünü ölçen ve gündelik hayattan alıntılar yapılan soru tarzına yer verildi. Soruların ayırt ediciliği ve zorluk derecesi orta düzeydeydi. Çıkan sorulardan 10. sınıf Optik ve 9. sınıf ”Kuvvet ve Hareket” sorularının belirleyici olacağı düşünülmekte.

Kimya orta zorlukta

Bilfen Liseleri Kimya Bölüm Başkanı Demet Akçayöz: Temel kimya bilgisine ve bilgiyi iyi yorumlamaya dayanan sorulardan oluşmuş. Grafik sorularına ve sayısal sorulara ağırlık verilmemiş. Bazı sorularda birden fazla bilgi kontrolü yapılmış. Öncüllü soru sayısı az tutulmuş. Sorular geçen yılla karşılaştırıldığında güncellenen öğretim programını kapsadığı ve güçlük düzeylerinin benzer olduğu görülmekte. Sorular, orta ve kolay; tamamı bilgi düzeyindeydi. Aynı üniteden iki soru gelirken bazı ünitelerden soru gelmemesi dikkat çekici.

Müfredata uygundu

Uğur Okulları Biyoloji Akademik Kurul Üyesi Asuman Kılıç: Sorular müfredat kazanımlarıyla uyumlu ve geçen yılla benzerdi; temel bilgi düzeyinde, beklenilen zorluk derecesindeydi.

Uzmanların verdiği bilgilere göre Sosyal Bilimler testinde ise Tarih soruları TYT mantığına uygun, hem temel bilgileri hem de yorum gücünü ölçen nitelikteydi. Bilgi eksiği olan adayların zorlanabileceği bir sınavdı. Coğrafya soruları net ve anlaşılır nitelikteydi. Düzenli çalışan, harita okuryazarlığı iyi olan adayların rahatlıkla çözebileceği nitelikte sorulardı.

Felsefe’de her üniteden soru yer aldı. Sorular, bilgiye dayalı yorum gücünü ölçer nitelikteydi.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi testinde ise okuduğunu anlamaya yönelik, yorum kabiliyetini ölçen nitelikte sorular yer aldı. Kolay ve orta zorlukta bir sınavdı.

Mabel Matiz sorusu şaşırttı

Türkçe testinde Mabel Matiz’le ilgili soru şaşkınlık yarattı. Sanatçının Maya albümü ve müzik anlayışından ayrıntıların yer aldığı soruda, Sezen Aksu ve Neşet Ertaş’ın da ismi geçti. Birçok aday soruyu zor buldu. Sosyal medyada gündem olan Mabel Matiz ise “YKS’de şarkılarımı konu alan sorulardan şimdi haberim oldu. Valla ne diyeyim, en az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim de galiba. Bu, ne bilmiyorum ama bu bir şey” dedi.

Bugün YKS nedeniyle 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.