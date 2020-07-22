U Harfi İle Başlayan Bitki, Çiçek, Meyve İsimleri Nelerdir? Baş Harfi U Olan Bitkiler

Doğada U harfi ile başlayan birçok sebze meyve ve bitkiler bulunmaktadır. Hepsinin yetişme ve büyüme şartları ve iklimleri farklıdır. Bunlardan bazıları bilinen çeşitleri iken bazıları hiç duyulmamış olabilir.



U Harfi İle Başlayan Sebzeler



- Uyuz Otu: Hanımeligiller familyasından olan bir bitki türüdür. Uyuz otu bazı kelebek türlerinin larvalarının besin kaynağı olmaktadır.



- Unluca: Bir metreye kadar büyüyebilirler. Dalları oldukça fazladır. Tohumları yaz aylarında direk dışarı ekilebilir. Daha sonra hızlı çimlenir ve Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında çiçek açarlar.



U Harfi İle Başlayan Çiçekler



Uyku Çiçeği: Uyku çiçekleri türleri pek fazladır. Bazı çiçekleri mor kanadı olan kelebeğe benzemektedir. Bazılarının ise 3 yapraklıdır. Genellikle mor ve pembe türleri bulunur. Çiçekleri yılda iki kez açmaktadır. Çiçeklerin hepsi aynı anda açarlar.



Unutmabeni Çiçeği: Hodangiller familyasından bir çiçek türüdür. Amerika ve Avrupa kıtalarında bulunan Myosotis cinsi olan otsu bitkiye bu isim verilmektedir. Unutmabeni çiçeğinin bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılır. Genellikle 20 veya 30 santimetreye kadar boyları bulunmaktadır. Yaprakları yeşil renklidir. Aynı zamanda mızrak şeklindedir. Ağustos aylarında açan unutmabeni çiçekleri beş taç yapraklıdır. Genellikle bunlar mavi, beyaz ve pembe renklidir.



Udumbara Çiçeği: Udumbara çiçekleri ağaçların dallarında parazit olarak yetişirler. Bu çiçeğin diğer bir adı ise Youlan Paulo ismidir. Udumbara çiçeğinin 7 mm gövdesi bulunur. Ayrıca 1 mm olan küçük bir çiçektir. Ağaçların meyve içlerinde yetiştiği için gözle görülemez. Ayrıca udubara çiçeği çok sık açan bir çiçek olmadığına inanılır. Budistler bu çiçekler için mucizevi olarak adlandırırlar.



U harfi İle Başlayan Meyveler



Ugni Meyvesi: Ana vatanı Şili ve Güney Arjantindir. Mersingiller ailesindendir. Daha çok meyvesi için yetiştirilir. Ayrıca süs bitkisiş olarak da kullanılır. Ugni meyveleri Avustralya ve Yeni Zelenda'da satılır. Fakat satılır iken Ugniberry ve Taziberry adı ile satılmaktadır.



Uçkun: Kuzukulağıgiller familyasından gelmektedir. Mayıs ve haziran aylarında yetişmektedir. 1000 ile 4000 metre yükseklikte yetiştirilir. Boyları 40 ile 150 santimetre civarına erişir. Kivi tadını anımsatmaktadır.