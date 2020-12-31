U Ve Ü İle Eşya İsimleri: U, Ü Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

U harfi ile başlayan hava taşıtları ise uçak ve uçaksavardır.



U Harfi ile Başlayan Eşyalar



1- Uyku tulumu:



Genellikle kamp yaparken kullanılan uyku tulumlarının bebekler için üretilen çeşitleri de vardır.



2- Ut:



Tarihi 7. yüzyıla kadar uzanan ut, 11 telli bir çalgıdır. Bazı yörelerde 12 telli de olan ut, Türklerin geleneksel çalgıları arasında yer alıyor.



3- Uçurtma:



Kare ve üçgen gibi çeşitleri bulunan uçurtma, ip ile uçurulan bir tür oyuncaktır.



4- Uyku Seti:



Yorgan, yastık ve çarşaftan oluşan uyku setleri takım olarak satılır.



5- Ustura:



Ustura, sakal tıraşında kullanılan, çok keskin bir bıçak türüdür. Genellikle erkek berberler tarafından kullanılır.



U harfi ile başlayan diğer eşyalar şunlardır: Usturlap, Uçuk kremi ve Urgan.



Ü Harfi ile Başlayan Eşyalar



1- Ütü:



Gömlek ve pantolon gibi kıyafetlerin kırışıklığını gidermek için kullanılan elektrikli bir alettir. Sadece evlerde değil hastanelerde, tekstil atölyelerinde ve kuru temizlemecilerde de kullanılır.



2- Ütü Masası:



Daha pratik ve rahat ütü yapmak için kullanılan katlanabilir masalardır.



Ü ile başlayan diğer eşyalar: Ütü bezi ve Üzengi.