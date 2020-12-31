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    31.12.2020 - 07:30 |

    U Ve Ü İle Eşya İsimleri: U, Ü Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    U ve Ü alfabemizin 25. ve 26. harfleridir. İlk harfi U olan eşyaların başında uyku tulumu ve ud geliyor. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ütü ve ütü masası ise Ü ile başlayan eşyalar arasında yer almaktadır. Ü ve u ile eşya isimleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.

    U Ve Ü İle Eşya İsimleri: U, Ü Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    U harfi ile başlayan hava taşıtları ise uçak ve uçaksavardır.

    U Harfi ile Başlayan Eşyalar

    1- Uyku tulumu:

    Genellikle kamp yaparken kullanılan uyku tulumlarının bebekler için üretilen çeşitleri de vardır.

    2- Ut:

    Tarihi 7. yüzyıla kadar uzanan ut, 11 telli bir çalgıdır. Bazı yörelerde 12 telli de olan ut, Türklerin geleneksel çalgıları arasında yer alıyor.

    3- Uçurtma:

    Kare ve üçgen gibi çeşitleri bulunan uçurtma, ip ile uçurulan bir tür oyuncaktır.

    4- Uyku Seti:

    Yorgan, yastık ve çarşaftan oluşan uyku setleri takım olarak satılır.

    5- Ustura:

    Ustura, sakal tıraşında kullanılan, çok keskin bir bıçak türüdür. Genellikle erkek berberler tarafından kullanılır.

    U harfi ile başlayan diğer eşyalar şunlardır: Usturlap, Uçuk kremi ve Urgan.

    Ü Harfi ile Başlayan Eşyalar

    1- Ütü:

    Gömlek ve pantolon gibi kıyafetlerin kırışıklığını gidermek için kullanılan elektrikli bir alettir. Sadece evlerde değil hastanelerde, tekstil atölyelerinde ve kuru temizlemecilerde de kullanılır.

    2- Ütü Masası:

    Daha pratik ve rahat ütü yapmak için kullanılan katlanabilir masalardır.

    Ü ile başlayan diğer eşyalar: Ütü bezi ve Üzengi.

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