U Ve Ü İle Eşya İsimleri: U, Ü Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
U ve Ü alfabemizin 25. ve 26. harfleridir. İlk harfi U olan eşyaların başında uyku tulumu ve ud geliyor. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ütü ve ütü masası ise Ü ile başlayan eşyalar arasında yer almaktadır. Ü ve u ile eşya isimleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.
U harfi ile başlayan hava taşıtları ise uçak ve uçaksavardır.
U Harfi ile Başlayan Eşyalar
1- Uyku tulumu:
Genellikle kamp yaparken kullanılan uyku tulumlarının bebekler için üretilen çeşitleri de vardır.
2- Ut:
Tarihi 7. yüzyıla kadar uzanan ut, 11 telli bir çalgıdır. Bazı yörelerde 12 telli de olan ut, Türklerin geleneksel çalgıları arasında yer alıyor.
3- Uçurtma:
Kare ve üçgen gibi çeşitleri bulunan uçurtma, ip ile uçurulan bir tür oyuncaktır.
4- Uyku Seti:
Yorgan, yastık ve çarşaftan oluşan uyku setleri takım olarak satılır.
5- Ustura:
Ustura, sakal tıraşında kullanılan, çok keskin bir bıçak türüdür. Genellikle erkek berberler tarafından kullanılır.
U harfi ile başlayan diğer eşyalar şunlardır: Usturlap, Uçuk kremi ve Urgan.
Ü Harfi ile Başlayan Eşyalar
1- Ütü:
Gömlek ve pantolon gibi kıyafetlerin kırışıklığını gidermek için kullanılan elektrikli bir alettir. Sadece evlerde değil hastanelerde, tekstil atölyelerinde ve kuru temizlemecilerde de kullanılır.
2- Ütü Masası:
Daha pratik ve rahat ütü yapmak için kullanılan katlanabilir masalardır.
Ü ile başlayan diğer eşyalar: Ütü bezi ve Üzengi.