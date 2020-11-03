Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, ticaret açıdan bilgili ve ekonomi ile finans sektörüne katkı sunarak ticaretlerin daha da gelişmesine yardımcı olacak olan yetkili bireyleri yetiştirmeyi amaçlayan bölümdür.



Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Nedir?



Hedefleri büyütmek adına ülkeler arasında yapılacak olan ticari anlaşmalar oldukça önemlidir. Anlaşma görüşmelerin giderek artması nedeni ile Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümüne ihtiyaç da artmıştır. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, piyasalara karşı bilgili ve ekonomi alanında deneyimli kişiler yetiştiren bölümdür. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünde eğitim almak ve ileride bu işi yapmak isteyen kişilerin öncelikli olarak iletişim becerilerinin kuvvetli olması ve sorumluluk sahibi olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda iş hayatında bu kişilerden ekip çalışmasına yatkın bireyler olması da aranan bazı şartlar arasında yer alıyor.



Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Dersleri Nelerdir?



Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünü tercih edecek ve tercih listesine bu bölümü ekleyecek olan kişilerin alacakları ders listesi şunlardır:



- Örgüt ve Yönetim

- İşletme Yönetiminin Prensipleri

- Ekonomik Çevre

- Uluslararası Pazarlama Yönetimi

- İşletme Finansmanı

- Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

- Dış Ticaret Finansmanı

- Küresel Pazar Analizi

- İletişim Becerileri

- Uluslararası İktisadın Temel İlkeleri



Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünden mezun olmak için taban puanları arasında öğrencilerin 240 AKTS haklarını tamamlamış olması gerekmektedir. Eğitim ve öğrenim süresi boyunca bu öğrenciler genel olarak sayısal ve pazarlama dersleri ile karşılaşacaklardır. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünden mezun olan kişiler çeşitli kurum ve firmalarda insan kaynakları, muhasebe ve ekonomi departmanlarında orta ve üst düzey yöneticilik yapar.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünün eğitim süresi 4 yıl olarak sürmektedir. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünden mezun olan kişiler genel olarak kamu sektöründe ya da özel sektörlerde kolay şekilde iş imkânı bulabilir ve yönetici olarak çalışma hayatına atılabilirler. Bunların yanı sıra Finans şirketlerinde iş olanağı yer alırken aynı zamanda ithalat- ihracat şirketleri ve lojistik şirketlerinde de iş bulma olanakları yer almaktadır.