Umre Nedir, Ne Zaman Ve Nasıl Yapılır? Umre İle Hac Arasındaki Fark Nedir?

Peygamber efendimiz hayatı boyunca birçok kez Umre yapmıştır. Bu nedenle Umre'ye gitmek hem vacip ibadet hem de sünnet sayılır.

Umre Nedir?

Birçok mezhebe göre Umre'ye gitmek, sünnet-i müekkede olarak görülür. Müekkede, Hz. Muhammed'in hiç aksatmadan, düzenli olarak yaptığı ibadetlere verilen genel isimdir. Bu nedenle imkanı olan kişilerin bir kez Hacca bir kez de Umre'ye gitmesi önerilir.

Hem Hac hem de Umre, Müslümanların imanını tazeler. Orada binlerce Müslüman ile birlikte ihrama girmek ve Kabe'yi tavaf etmek, maneviyatı güçlendirir. Ek olarak Umre'ye gitmek, Hz. Muhammed'in yaşadığı yerleri görmek anlamına gelir.

Sa'y, şavt ve tıraş olmak ise Umre'nin sünnetleri arasında yer alır.

Umre Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Umre, Hac zamanı ve bayram günlerinde yapılmaz. Bunun dışında kalan zamanlarda yapılmasında bir sakınca yoktur.

Umre ibadetinin iki farzı vardır. Bunlardan ilki Haccın da farzı olan ihramdır. Kabe'yi tavaf etmek ise hem rükun hem de farzdır. Müslümanlar, ibadetleri esnasında Kabe'nin etrafını dolaşarak Allah'a şükranlarını sunup günahları için tövbe ederler.

Umre ile Hac Arasındaki Fark Nedir?

Hac yılda bir kez, Kurban Bayramında yapılır. Umre içinse herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Sadece Hac zamanı yapılmamasına dikkat edilmelidir.

Bunun dışındaki temel fark ise Hac ibadetinin sağlığı yerinde ve maddi durumu iyi olan tüm Müslümanlar için farz olmasıdır. Umre ise sünnettir.