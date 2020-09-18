Üniversite adayları için ikinci şans

Merkezi yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara üniversiteli olma şansı tanıyan Ek Yerleştirme için tercihler dün başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesinden yayınladığı 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu’na göre tercihler 23 Eylül’de sona erecek.

Adaylar, merkezi yerleştirmede dolmayan ve yerleştiği halde kayıt yaptırmayanlar nedeniyle boş kalan kontenjanlar arasından puanlarına göre tercih yapacaklar. Bu kontenjanlar arasında tıp, hukuk, eczacılık, diş hekimliği, mühendislikler, öğretmenlik, rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi gözde programlar da yer alıyor. O nedenle ek yerleştirme gerçek anlamda adaylar için ikinci bir şans demek.

Herkes yararlanamıyor

Ek yerleştirmeden tüm adaylar yararlanamıyor. Öncelikle adayın YKS puanının hesaplanmış olması şart. 2020-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programını kazananlar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değiller. Merkezi yerleştirmede tercih yapan ancak yerleşemeyen ya da hiç tercih yapmayan adaylar ile özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara yerleşenler ek yerleştirmeden yararlanabilecekler. Bunun yanı sıra tercihlerle ilgili kurallar şöyle:

- Merkezi yerleştirmede Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarından puanı oluşanları, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecekler.

- Puanı oluşmayan programları ise ilgili puan türünde YKS puanı hesaplanan tüm adayların tercih etme hakkı var.

- Tablo 3’teki ön lisans programlarını TYT’de 150 ve üzeri puanlar, Tablo 4’teki lisans programlarını da ilgili AYT/YDT puanı 170 ve üzeri olanlar, tercihleri arasında gösterebilecekler.

- Adaylar, kılavuzdaki programlar arasından 24’ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler. Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değil. Örneğin, aday sadece 6 program da tercih edebilir.

- Merkezi yerleştirmede olduğu gibi ek yerleştirmede de üniversiteye yerleşen adaylar, kayıt yaptırmasalar dahi gelecek yıl tekrar sınava girip tercih yapmak istediklerinde Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) yarı yarıya düşecek. Bu da 30 ile 60 puan arasında bir kayıp demek. O nedenle adaylar kazandıklarında gitmeyecekleri bölümleri kesinlikle yazmamalı. Yine tercih listesi hazırlarken de istek sırasına göre bir sıralama yapmakta da yarar var. Aday, örneğin 6. tercihine yerleştiğinde “Keşke 8. tercihime yerleşseydim” demeyeceğinden emin olmalı.

- Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecekler. Adayların, puanının üzerinde bir programı yazma hakları bulunmuyor.

Özel şartlar...

Tercih işlemlerinde 2020 Ek Yerleştirme Kılavuzu’nun yanı sıra 2020-YKS Kılavuzu ile 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan kurallar geçerli olacak. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için programların koşullarını karşılamaları gerekiyor. O nedenle kılavuzlardan, özel koşullar mutlaka incelenmeli, okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet gibi tüm koşulların karşılanmadığı programlar tercih edilmemeli.

Tercih bildirimi sırasında adayın programın koşullarını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilmeyecek. Ancak koşullarını karşılamadığı bir programa yerleşse dahi adayın kaydı yapılmayacak. Bu konudaki tüm sorumluluk da adaya ait olacak.

Kayıtlar 5-9 Ekim’de

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.

ÜCRETİNİ YATIRMAYAN HAKKINI KAYBEDECEK

Adayların tercih yapabilmek için 24 Eylül saat 23,59’a kadar ek yerleştirme ücreti olan 20 TL ödemeleri gerekiyor. Aksi takdirde, tercihler geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacak.

TIP FAKÜLTELERİNDE 70 KONTENJAN BOŞ KALDI

YÖK, bu yıl gözde programlardan tıp fakültelerinin kontenjanını artırarak, 2019’da 15 bin 10 olan toplam kontenjanı 16 bin 448’e çıkarmıştı. Merkezi yerleştirme sonrasında kazanıp da kayıt yaptırmayanlarla birlikte tıp fakültelerinde toplam 70 kontenjan boş kaldı. Tıp fakültelerinde 50 bin başarı sırası şartı var. Ek yerleştirmede en düşük taban puanın 459 olduğu görülüyor.

Üniversitelerin tıp fakültelerindeki boş kontenjanlar ve taban puanları aşağıdaki tabloda yer alıyor: