Üniversitelerde dijital sınav dönemi

Bu kapsamda üniversitelerde salgın döneminde dönem sonu başarı puanlarının hesaplanmasında çevrimiçi sınav puanlarının yanı sıra mümkün olduğunca ödev, proje, tartışma ile Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) aktivitelerine katılım gibi değerlendirmelerin teşvik edilmesi sağlanacak. Dijital ortamlarda yapılacak sınavlarda şeffaflık ve denetlenebilirlik esas alınarak, ÖYS’nin veya dijital ortamların izin verdiği sınav güvenlik tedbirleri uygulanacak.

Bu tedbirler arasında soruların rastgele seçilmesi, tam ekran ve tarayıcı kilidinin işlevselleştirilmesi bulunuyor. Sınav başlamadan önce sınavın işleyişi, süresi, puanlama ilkeleri, öğrenci sorumlulukları, sınav itirazları ve etik kurallar konusunda öğrenciler açık ve net bilgilendirilecek.

Sınava girecek öğrencilerin e-Devlet üzerinden sisteme girişlerine öncelik verilecek. Dijital ortamlara erişimi olmayanlara teknik destek sağlamak amacıyla yeni çözümler üretilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin alternatif çevrimiçi erişim yollarını kullanmasına izin verilecek. Öğrencilere, bulunduğu yerdeki üniversite birimleri öncelikli olmak üzere gerektiği takdirde MEB ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve internet olanaklarına erişim imkanı sağlanabilecek.

Sınava giremeyenlere telafi olanağı sağlanacak. Teknik problemler yaşayanların sınavı tamamlamaları için gerekli prosedürler belirlenecek. Ödev, proje ve araştırma raporlarının değerlendirilmesinde intihal tespit programları kullanılacak. Dezavantajlı, engelli öğrencilerin sınavlarının sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için gerekli tedbirler alınacak. Mezuniyet durumundaki öğrencilerin stajının değerlendirilmesinde salgın dönemi şartları göz önünde bulundurularak ilgili üniversiteler tarafından düzenlemeler yapılacak. Ödev ve projelerde dersin kredisi ve AKTS göz önünde bulundurulacak.