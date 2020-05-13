Üniversitelerde sınavlar online yapılacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın yaptığı duyuruda “Salgın süreci ve Sağlık Bakanlığı’nın görüşlerine ilişkin değerlendirmeler neticesinde üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer bütün sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine” karar verdiklerini aktardı.

Saraç şunları söyledi: “Üniversitelerimizdeki sınavlar, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla dijital imkânlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak. Buna ilişkin ek duyuruları üniversitelerinizden takip edebilirsiniz. Bu süreci rektörlerimizle birlikte öğrenci merkezli götürmeye ve değerli öğrencilerimizin salgından en az şekilde etkilenmesine çalışıyoruz.”

YKS adayları isyanda

YÖK Başkanı’nın açıklamasının ardından öğrenciler, sosyal medyada kararı tartıştı. Kimi öğrenciler kararın yerinde olduğunu savunurken kimileri ise sınavların daha sonra yüz yüze olarak gerçekleştirilmesini istedi. Öte yandan bu yıl YKS’ye girecek öğrenciler de “Üniversite sınavları iptal oluyorsa YKS de iptal olmalı” diyorlar. Sosyal medyada öne çıkan o görüşlerden bazıları şöyle:

- Haziranda üniversitelilere olan riskli durum neden üniversite öğrencisi adayları için olmuyor? Virüsle anlaşma mı yaptınız nedir yani?

- Üniversite öğrencileri için risk var ama YKS öğrencileri için risk yok mu?

- Üniversiteler açılmıyor diye ağlayanlar, biz bayılmıyoruz aylardır evde kalmaya, uzaktan üniversite bitirmeye ama alınan en mantıklı karar olmuş böyle bir süreçte.

- Sınavları eylülde, ekimde yapın, olmadı seneye bırakın. Köyde olan insanlar var, interneti yetmeyecek insanlar var, bilgisayarı olmayan insanlar var.

- Beklenen bir şeydi ve alınması gereken bir karardı neyin abartması bu? Gündemi doğru takip edin de kararın ne kadar doğru olduğunu anlayın.