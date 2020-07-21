Ünlü Aşınması Nedir? Örnek Cümleler İle Ünlü Aşınması Konu Anlatımı

Bazı kelimeler Türkçede kullanılırken aslında iki ayrı kelime üzerinden birleşmiş şekilde oluşmuştur. Genelde bu durum bilinmez. Ancak böyle kelimelerin temelinde ise aslında köken olarak ünlü aşınması yer almaktadır. Yani ünlü birleşmesi olarak da bilinir. İki ayrı kelimenin bir araya gelmesi ile beraber ünlü aşınması kuralına uygun şekilde cümle oluşuma gerçekleşmiştir. Bu durum Türkçede anlam bütünlüğünü elde etmek ve daha akıcı şekilde kullanabilmek için ele alınmaktadır.

Ünlü Aşınması Nedir?

Ünlü aşınması çok yaygın kullanılan dil bilgisi kuralları içerisinde yer almaktadır. Türkçede genel olarak iki ünlü harf bir araya gelmez. Bu durum kelimenin anlam bütünlüğünü bozan ve okunuş ile kullanım açısından da sorun yaratır. Bu sebepten dolayı bazı kelimeler birleşirken ünlü düşmesi yaşanır. Meydana gelen bu ünlü düşmesine ise ünlü aşınması denmektedir. Diğer bir deyişle 2 ünlüden birinin düşmesi üzerinden ünlü birleşmesi şeklinde ifade edilir.

Ünlü aşınması üzerine birçok farklı örnek vermek mümkündür. Hatta bu örneklerin büyük bir çoğunluğu gündelik yaşamda çok sık kullanılan seçenekler olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda ünlü aşınmasına uğrayarak günümüz Türkçesine yerleşmiş olan kelimeler, eski zamanlarda ilk halleri üzerinden iki kelime olarak da değerlendirilmekteydi. Fakat günümüz Türkçesinde daha etkin şekilde ve akıcı konuşma imkanı elde edebilmek için, bazı kelimeler ünlü aşınmasına uğramış durumda.

Örnek Cümleler ile Ünlü Aşınması Konu Anlatımı

Ünlü aşınması Türkçe içerisindeki en kolay dil bilgisi kuralları arasında yer almaktadır. Örnek cümleler ile ünlü aşınmasını daha etkin biçimde idrak etmek mümkün.

Ne + asıl = Nasıl

Kahve + altı = Kahvaltı

Cuma + ertesi = Cumartesi

Pazar + ertesi = Pazartesi

Ne + için = Niçin

Sütlü + aş = Sütlaç

O + arada = Orada

Şu + arada = Şurada

Burada görüldüğü üzere örnekler ile beraber ünlü aşınmasının nasıl gerçekleştiğini görebilirsiniz. Özellikle eğitim gören öğrencilerin en merak ettiği dilbilgisi kuralları arasında yer almaktadır. Bu kelimeler günümüz popüler Türkçesi içerisinde yerleşik olarak artık değerlendiriliyor. Böylece daha akıcı şekilde cümle kurulabilmekte ve anlatılmak istenen karşı tarafa aktarılabilmektedir.

Genel olarak Türkçede iki ünlü yan yana bulunmaz. Hatta bu durumu karşılayan bazı kelimeler olsa dahi, bu durumda da birleşik bir etki oluşturulur.

Mustafa + Efendi = Mustafendi

Burada da görüldüğü üzere iki tane ünlünün bir araya gelmesi Türkçede pek tercih edilen durum değildir. Bu sebepten dolayı daha kolay ve etkin anlaşılır bir durum ortaya çıkarabilmek amaçlı, iki ünlüden biri düşerek ünlü aşınması yaşanır. Bunu aynı zamanda ünlü birleşmesi olarak da tabir etmek mümkündür.