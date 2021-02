Üslü Sayı Hesaplama Nasıl Yapılır? Üslü Sayılar En Kolay Nasıl Hesaplanır?

Üslü sayı hesaplama, kolay yöntemlerle kolayca yapılabiliyor.



Üslü Sayı Hesaplama Nasıl Yapılır?



Üslü sayıların hesaplaması kolay bir şekilde yapılabiliyor. Birçok insan tarafından bu hesaplamalar her ne kadar zor görünse de, yöntemi öğrenilerek kolay bir şekilde hesaplama yapılabilir. Üslü sayılarda önemli olan her zaman üstteki sayıdır. En çok hata yapılan hesaplamalar arasında üslü sayılar bulunuyor. 3 üzeri 2 olan bir üslü sayının öncelikle anlamını kavramak gerekir. 3 üzeri 2 üslü sayısı, 2 tane 3'e eş değer olduğunu gösteriyor. Bu durum 3x3 yani 9 olarak hesaplanır.



Üslü sayılarda yapılan birçok hata bulunuyor. Bu hataların en başında üstteki ve alttaki sayıyı direk çarpmak geliyor. Mantık tam olarak öyle değildir. Her zaman üstteki sayı adeti belirler. Üstteki sayı alttaki sayıdan kaç tane olduğunu belirtir. 2 üzeri 2 üslü sayısının anlamı, 2 tane 2 sayısıdır. 2 tane 2 sayısını işleme alındığında sonuç 4 çıkıyor.



Üslü Sayılar En Kolay Nasıl Hesaplanır?



Üslü sayıların kolay anlaşılan tek bir hesaplama yöntemi bulunuyor. Bu yöntem her ne kadar karışıklığa sebep olsa da basit bir şekilde yapılabiliyor. Üst ve alt sayının arasındaki ilişkiyi anlamak çok önemlidir. Her zaman üsteki sayının bir adet belirttiğini unutmamak gerekir. Üstteki sayı alttaki sayıdan kaç tane olduğunu belirtir ve buna üslü sayılar denir. Bu mantık anlaşılarak, üslü sayıların hesaplamaları çok vakit kaybetmeden kolayca yapılabilir.