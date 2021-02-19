Uzaktan eğitim kararına akademiden tam destek

Ankete 207 üniversiteden 1 milyon 255 bin öğrenci ile 27 bin 820 öğretim elemanı katıldı. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 55’inin kız, yüzde 45’inin erkek, öğretim elemanlarının ise yüzde 43’ünün kadın, yüzde 57’sinin erkek olduğu görüldü. Ankete katılanların yüzde 74’ü lisans, yüzde 22’si ön lisans ve yüzde 1’i doktora öğrencisiyken, öğretim elemanlarının yüzde 45’i sosyal bilimler ve yüzde 32’si de fen ve mühendislik bilimleri alanlarından yer aldı

Anketten öne çıkan sonuçlar:

YÖK’ün üniversitelere yetki devrinin değerlendirilmesi konusuyla ilgili öğrencilerin yüzde 43’ü ve öğretim elemanlarının yüzde 72’si “yetki devri” hakkında olumlu görüş belirtti.

Öğrencilerin yüzde 78’i ve öğretim elemanlarının yüzde 94’ü salgın sürecinde yüz yüze eğitimin başlatılması için YÖK’ün Sağlık Bakanlığı’ndan görüş almasını doğru bulduğunu bildirdi.

Öğrencilerin yüzde 83’ü ve öğretim elemanlarının yüzde 97’si uzaktan eğitim için elektronik cihazlarının, öğretim elemanlarının yüzde 89,6’sı ve öğrencilerin

yüzde 97’si internet erişimlerinin yeterli olduğunu bildirdi.

Öğrencilerin yüzde 90’ı çevrim içi eğitimdeki ders materyalleri ve içeriklerinden yararlanabildiğini ve yüzde 25’i derslerin çevrim içi yapılmasının öğrenmeye etkisinin olumlu yönde olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin yüzde 27’si bahar dönemindeki eğitimin yüz yüze olmasını isterken, yüzde 47’si çevrim içi olmasını, yüzde 26’sı ise karma bir şekilde yapılmasını tercih etti. Öğrencilerin yüzde 46’sı salgın sonrasında eğitim sürecinin yüz yüze olmasını, yüzde 29’u tamamen çevrim içi olmasını ve yüzde 25’i

ise karma olmasını istedi.

Öğretim elemanlarının yüzde 69’u derslere hazırlık çalışmalarına daha fazla zaman harcadığını belirtirken, yüzde 43’ü öğrencilerin hem derse katılımlarının hem de başarı durumlarının azaldığını ifade etti.

Öğretim elemanlarının yüzde 74’ü yeni teknolojik ve pedagojik beceriler edindiğini belirtirken yüzde 61’i bahar döneminde eğitimin çevrim içi, yüzde 26’sı karma, yüzde 13’ü yüz yüze olmasını istedi. Salgın sonrasında ise yüzde 44’ü eğitimlerin yüz yüze, yüzde 56’sı ise çevrim içi olmasını tercih etti.