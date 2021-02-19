Veri güvenliği için yarışacaklar

Başvuruları 1 Mart’a kadar devam eden yarışmayla, toplumda kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor. Makaleler, kişisel verilerin korunmasının ve öneminin, ulusal ve uluslararası uygulamalar göz önünde bulundurularak hukuki, sosyal ve teknik açıdan değerlendirilmesine yönelik hazırlanabilecek. Yarışmada birinciye 5.000 TL; ikinciye 4.000 TL; üçüncüye 3.000 TL para ödülü verilecek.