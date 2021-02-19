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    19.02.2021 - 07:00 |

    Veri güvenliği için yarışacaklar

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açık, KVKK Akademi Makale Yarışması düzenliyor.

    Veri güvenliği için yarışacaklar

    Başvuruları 1 Mart’a kadar devam eden yarışmayla, toplumda kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor. Makaleler, kişisel verilerin korunmasının ve öneminin, ulusal ve uluslararası uygulamalar göz önünde bulundurularak hukuki, sosyal ve teknik açıdan değerlendirilmesine yönelik hazırlanabilecek. Yarışmada birinciye 5.000 TL; ikinciye 4.000 TL; üçüncüye 3.000 TL para ödülü verilecek.

     

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