VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? VGM sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

VGM lisans burs başvuru işlemleri 30 Ekim'de son bulmuştu. Binlerce aday, 2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim düzeylerinde burs başvuruları 15 Ekim ile 30 Ekim tarihlerinde alındı. VGM burs başvuru sonuçlarını sorgulayan öğrenciler, VGM burs sonuç tarihlerini araştırıyor.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) burs başvuruları 1 - 15 Ekim'de, yükseköğrenim ile yabancı uyruklu öğrenciler için ise başvurular 15 - 30 Ekim' tarihlerinde alınmıştı. Adayların sorguladığı 2020-2021 VGM burs sonuçları ise T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek. Ancak VGM burs sonuçlarına ilişkin henüz bir tarih verilmedi.

Geçtiğimiz yıl 2019'da VGM burs sonuçları 25 Kasım'da, yükseköğrenim sonuçları da 2 Ocak'ta adayların erişimine açılmıştı.

VGM BURS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Burs başvuruları değerlendirmeleri de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak sonuçların ardından gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 'www.vgm.gov.tr/' adresi üzerinden sorgulanabilecek.

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