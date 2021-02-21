Viyan İsminin Anlamı Nedir? Viyan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Viyan Kürtçe kökenli olan ve kız çocuklar için kullanılan oldukça hoş bir isimdir. Anlamı üzerinden zaten beğenilen isim özellikle okunuşu kapsamında da farklı ve güzel bir etki yaratıyor. O yüzden kız çocuklarına yakışan ve aynı zamanda değer gören güzel isimlerden biridir.



Viyan Ne Demek?



Pek çok anne ve baba son dönemlerde internet üzerinden Viyan isminin anlamını öğrenmeye çalışıyor. Her geçen zaman Türkçede yaygın hale gelen güzel kız çocuk isimleri arasında yer almaktadır.



- İstek

- istenç

- Dilek



Gelecek adına güzel bir dilek tutmak ya da istek üzerine bir anlamı bulunan ve yan adı, birçok ebeveynin ilgisini çekmiş durumda.



Viyan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kız çocukları için son dönemlerin en sevilen ve değer gören isimleri arasında yer alan Viyan adının, Kur'an'da geçip geçmediği de merak ediliyor. Viyan ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Dilek ve istek üzerine bir anlam taşıması ile beraber, kız çocuklarına yakışan hoş bir telaffuz sunmaktadır. Bütün bu yönleriyle minik yavrunuz adına kullanabileceğiniz isimlerden biridir. Tek başına kullanılabilir ya da eğer uyumlu bir isim bulunursa bir arada değerlendirilebilir.