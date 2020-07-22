Y Harfi İle Başlayan Bitki, Çiçek, Meyve İsimleri Nelerdir? Baş Harfi Y Olan Bitkiler

Farklı harfler ile oluşan pek çok bitki, çiçek ve meyve bulunmaktadır. Aynı şekilde Y harfi üzerinden de Türkiye'de bilinen yeşillikler bulunuyor. Bunlar farklı kategoriler kapsamında Meyve ve çiçek ile beraber bitki üzerinden ele alınmaktadır.



Y Harfi ile Başlayan Bitkiler



Farklı özellikleri ve faydaları bulunan, doğada yer alan birçok Y harfi ile başlayan bitki bulunmaktadır. Bu bitkiler aynı zamanda kullanım amaçlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir.



- Yoğurt otu,

- Yeşil yulaf,

- Yeşil çay,

- Yayla çayı,

- Yakı otu,



Bu bitkilerin bazıları Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişirken, bazıları ise dünyanın değişik kıtalarında yer almaktadır. Ancak Türkçe üzerinden çevrildiğinde Y harfi ile bu şekilde okunmaktadır.



Y Harfi ile Başlayan Çiçekler



Rengarenk görselleri ile doğanın birçok değişik yerinde aynı zamanda Y harfi ile başlayan çiçekler bulunmaktadır. Bu çiçeklerin bazıları evde yetiştirilirken bazıları ise doğal koşullarda dışarıda yetişmektedir.



- Yasemin,

- Yılbaşı çiçeği,

- Yonca,

- Yıldız çiçeği,

- Yüksük çiçeği,



Farklı familyalardan gelen ve değişik cinslere sahip olan bu çiçekler, Türkiye'de yer alması ile beraber dünyanın farklı bölgelerinde de bulunmaktadır. Değişik renkler üzerinden harika bir görüntü veren bu çiçekler, aynı zamanda değişik kokulara da sahiptir.



Y Harfi ile Başlayan Meyveler



Bitki ve çiçeklerin yanı sıra aynı zamanda Y harfi ile başlayan farklı meyveler bulunmaktadır. Yılın değişik mevsimlerinde yetiştirilen ve doğal ortamlarda da bulunan bu meyveler harika lezzete sahiptir.



- Yeni dünya,

- Yaban mersini,

- Yer elması,

- Yer fıstığı,



Bu şekilde farklı bitkiler Türkçede Y harfi ile dile getirilmektedir. Birbirinden değişik lezzeti ile beraber özellikleri üzerinden Türkiye'de yoğun tüketilen meyveler arasında yer almaktadır.



Y harfi üzerinden listelenmiş olan bitki ve meyveler ile çiçekler farklı amaçlar doğrultusunda değerlendirilebilmektedir. Özellikle başta genel kültür amaçlı ele alınırken, aynı zamanda birçok oyun içinde önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. En çok da isim şehir oynanırken çok fazla değerlendirilir. O yüzden birçok insan böyle oyunlarda kullanabilmek amaçlı internet üzerinden farklı harflerdeki bitki ve çiçek ile meyve isimlerine bakmaktadır. Y harfi üzerinden i