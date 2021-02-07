Yamuk Alan Hesaplama Nasıl Yapılır? Yamuğun Çevresi Ve Alanını Hesaplama



Yamuk alan hesabı için geçmişte bir formül keşfedildi. O günden beri bu formül hala geçerliliğini koruyor. Matematiksel alan ve çevre hesaplamaları yapılırken hala kullanılmaktadır. Bu bakımdan hesaplamada en ufak bir hata dahi vermemektedir. Tabi ki de yamuk alan hesaplama ve çevre hesaplama için farklı formüller var. Alanı için ayrı çevresi için farklı bir hesap yapılmalı.



Yamuk Alan Hesaplama Nasıl Yapılır?



Bir yamuğun en uzun kenarı alt tabanıdır. Formüller de basitleştirilmesi adına isimlendirilir. Bir yamuğun alt tabanına AB denilir. Üst taban uzunluğuna da CD denilir. Yükseklik de sembol olarak h ile ifade edilir. Bu durumda da yamuğun alanı için formül (‘AB’ + ‘CD’)xh/2 olacaktır. Yani bir yamuğun alanının hesaplanması için izlenecek adımlar şu şekildedir:

● Alt taban uzunluğu ile üst taban uzunluğu toplanır

● Toplamda ortaya çıkan sayı yükseklik uzunluğu ile çarpılır

● Çıkan sonuç ikiye bölünür

Bu formül ile bir yamuğun alanı doğru bir şekilde hesaplanabilir.



Yamuğun Çevresi ve Alanını Hesaplama



Yamuğun çevresinin hesabı alanına göre daha basittir. Tek yapılması gereken toplama işlemidir. Aynı şekilde alt taban A B olarak isimlendirilir. Üst taban ise C D olarak sembolize edilir. Çevre hesabında kullanılması gereken adımlar şunlardır:

● A B uzunluğu birinci toplanan olarak alınır

● C D uzunluğu ikinci toplan olarak alınır ve toplanır

Bu toplama işleminin ardından ortaya çıkan sonuç yamuğun çevre uzunluğunu verir.