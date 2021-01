Yapboz Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Yappoz Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Puzzle dışında birçok oyunun adı Türkçeleştirilerek dilimize kazandırılmıştır. Örneğin: Hide and Seek (Saklambaç) - Corner Grabber (Köşe Kapmaca), High of the Ground (Yerden Yüksek)



TDK'ya Göre Yapboz Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Yap Boz - Yanlış



Yapboz sözcüğü birleşik bir kelimedir. Bu nedenle her yap ve boz fiillerinin ayrı değil bitişik yazılması gerekir.



Yappoz - Yanlış (İkinci P harfinin yerin B harfinin getirilmesi gerekir.



TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Yapboz



Yapboz Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:



1- Yeni sipariş ettiğimiz beş yüz parçalı yapboz bugün geldi. - Doğru

2- Yap boz hem öğretici hem de son derece eğlenceli bir oyundur. - Yanlış