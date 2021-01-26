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    HaberlerEğitim Haberleri Yapboz Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Yappoz Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    26.01.2021 - 03:02 |

    Yapboz Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Yappoz Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Yapboz, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik bir zeka oyunudur. Önceleri İngilizce bir kelime olan ''Puzzle'' olarak bilinen bu oyun günümüzde Yapboz adını almıştır. Kelime ''yap'' ve ''boz'' olmak üzere iki ayrı fiil kökünün birleşmesiyle oluşturulmuştur. TDK'ya göre yapboz nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Örnek cümleleri karşılaştırarak detaylı bir şekilde derledik.

    Yapboz Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Yappoz Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Puzzle dışında birçok oyunun adı Türkçeleştirilerek dilimize kazandırılmıştır. Örneğin: Hide and Seek (Saklambaç) - Corner Grabber (Köşe Kapmaca), High of the Ground (Yerden Yüksek)

    TDK'ya Göre Yapboz Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Yap Boz - Yanlış

    Yapboz sözcüğü birleşik bir kelimedir. Bu nedenle her yap ve boz fiillerinin ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

    Yappoz - Yanlış (İkinci P harfinin yerin B harfinin getirilmesi gerekir.

    TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Yapboz

    Yapboz Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:

    1- Yeni sipariş ettiğimiz beş yüz parçalı yapboz bugün geldi. - Doğru
    2- Yap boz hem öğretici hem de son derece eğlenceli bir oyundur. - Yanlış

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