Yarar Zıt Anlamlısı Nedir? Yararın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Yarar kelimesi Türkçe de güzel anlama gelen kelimeler arasında bulunur. Karşıt anlamı ise hoş olmayan mana ifade eder.

Yararın Zıt Anlamlı Olan Kelimeler

Yarar kelimesi Türkçe de oldukça fazla tercih edilen ve kullanılan kelimelerin başında gelir. Genel olarak cümle içerisinde bir zarf olarak sözcüklerden birisidir. Bunun yanı sıra Türkçe' de her kelimenin bir eş ve zıt anlamı bulunmaktadır. Yarar kelimesinin de bir zıt anlamı da var olmaktadır. Yarar kelimesinin zıt anlamını zarar kelimesi oluşturur.

Yarar kelimesinin bir eş anlamlı kelimesi de bulunmaktadır. Yarar kelimesinin eş anlamlı kelimesini de fayda sözcüğü oluşturmaktadır. Yani zarar kelimesi hem faydanın hem de yararın zıt anlamlısı olmaktadır. Zıt anlamlı kelime de mana olarak bir kelimenin tam tersi anlama gelen diğer kelime manasına gelir.