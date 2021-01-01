Yaser İsminin Anlamı Nedir? Yaser Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Yaser ismi Arapça kökenli olan bir isimdir. Türkiye'de kız çocuklarına değil erkek çocuklarına verilmekte olan bir isimdir.



Yaser İsmi Ne Demek?



Yaser ismi erkek çocuklarının kullandığı bir isimdir. Bu isim çok sık bir şekilde kullanılmaz. Bunun yanı sıra bu isim kız çocuklarına verilmemektedir. Bazı isimler hem kız hem erkek çocuklarına verilebilmektedir. Ancak Yaser ismi yalnızca erkeklere verilen bir isim olmaktadır. Bu isim bir bereketi ifade eder. Mana olarak bolluk, zenginlik varlıklı olmak manasına gelmektedir. Türk Dil Kurumunda bu şekilde ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra bu isim Türkçe diline Arapça dilinden geçmiştir. Arapça kökenli bir isim olduğu için de Türkçeye bu şekilde geçmiştir.



Yaser İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?



Yaser ismi Arapça kökenli bir kelime olmasıyla Kuran'ı Kerim'de geçmesi bir değildir. Arapça kelime olmasına rağmen Kuran'ı Kerim'in herhangi bir yerinde geçmemektir. Buna rağmen mana güzelliğinden dolayı çocuklara isim olarak verilir.