Yeni Çağ Nedir, Ne Zaman Ve Neden Başlamıştır?

Yeni çağ döneminin pek çok özellikleri bulunmaktadır. Tarihi olayları iyi yorumlayabilmek için bu çağ dönemini iyi bilmek son derecede önemlidir. Yeni çağ dönemi aynı zamanda erken çağdaş dönemi olarak da bilinmektedir.



Yeni Çağ Nedir?



Amerika'nın keşfi ile birlikte yeni çağ dönemi başlamıştır. Yeni çağ dönemi tarihte önemli bir keşiften sonra ortaya çıkmış bir çağdır. Tarihi çağların üçüncüsü olarak bilinmektedir. Bazı tarihçilere göre ise İstanbul'un fethi ile birlikte yeni çağ dönemi başlamıştır.



Yeni çağ döneminde pek çok Avrupa'da gelişmeler yaşanmıştır. Yeni çağ döneminde yaşanan gelişmeler şu şekildedir;

- Yeni çağ dönemi ile birlikte Avrupa'da yer alan derebeylik rejimi böylelikle sona ermiştir.

- Bu çağın başlaması ile birlikte Avrupa'da yine oldukça güçlü krallıklar kurulmuş oldu.

- Bu çağın başlaması ayrıca rönesans mantığını da geliştirmiştir.

- Bilimsel olarak bazı gelişmeler yaşandı ve bilime etkisi oldukça fazla oldu.

- Yeni çağın başlangıcından itibaren sanayi devriminin neden olduğu işsizlikten ötürü yeni yerler keşfedilmesi açısından coğrafi keşifler başlamış oldu. Coğrafi keşiflerin başlaması ile birlikte Amerika kıtası da keşfedildi.

- Yeni çağın sonucu olarak da Fransız ihtilali başlamış oldu.



Yeni Çağ Ne Zaman Başladı?



Yeni Çağ Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u 1453 yılında fethetmesi ile birlikte başlamış oldu.



Yeni Çağ Neden Başlamıştır?



Yeni çağın başlamasını tetikleyen pek çok olay etkili olmuştur. 15. yüzyılda orta çağın kapanması ile birlikte yeni çağ başlamıştır. Orta çağda yaşanan sanayi devrimi insanlık açısından fayda getirdiği gibi zarar da getirmiştir. Zararlarından en büyükleri arasında ise işsizlik yer almıştır. Sanayileşmenin getirdiği işsizlik ile birlikte yeni çağın başlanması elzem görülmüştür. Bunu tetikleyen olaylardan ilki de coğrafi keşifler olmuştur.



Doğu Roma İmparatorluğu'na yüzyıl boyunca başkentlik yapmış bir şehir olan İstanbul şehrinin Fatih Sultan Mehmet'in fethetmesi ile birlikte bu çağ başlamış oldu. Avrupalı tarihçiler bu çağın başlangıcında önemli olarak bu olayı görmektedir. Bu çağın başlangıcı son derecede önemlidir. 1492 yılında Kristof Kolomb coğrafi keşiflerin başlaması ile birlikte Amerika kıtasını keşfeden ilk insan oldu. Böylece Amerika kıtası Dünya'da bilinen kıtalardan biri olarak tarihe geçti.