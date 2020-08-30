Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başlıyor

Uzaktan eğitim, 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek ve 21 Eylül’de yüz yüze eğitim, “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yapılandırılacak bir planlama doğrultusunda uygulanacak. Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde dersbaşı, 09.00’da okullarda İstiklal Marşı okunması ve okul zili çalınmasıyla yapılacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılında, yüz yüze işlenemeyen derslerin ve anahtar becerilerin güçlendirilmesine öncelik verilecek. Geçen eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden “kritik konu ve kazanımlar” belirlenerek derslere ait programlar hazırlandı. Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak. Bu dersler, yeni öğretim yılına başlarken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini güçlendirmek, eksiklerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Veli rehberliği

Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin çocuklarının uzaktan eğitim sürecini daha iyi izleyebilmesi ve çocuklarına daha iyi yönlendirme yapabilmesi için veli rehberlik eğitimleri düzenleyecek, video, kılavuz ve broşürlerle de rehberlik süreci desteklenecek. TRT EBA kanallarında yer alan “Bizden” veli kuşağı ve MEB’in destek hatları ile bu süreçte velilere ve öğrencilere psikososyal destek sunulmaya devam edecek.