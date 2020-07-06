Yenilenemez Enerji Kaynakları Hangileridir, Özellikleri Nelerdir?

Yenilenemez enerji kaynakları dünyada birçok alanda kullanılmaktadır. Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yönelim de söz konusudur. Bunun temel sebebi olarak yenilenemez enerji kaynaklarının sınırlı sayıda kaynağa sahip olması yatmaktadır.



Yenilenemez Enerji Kaynakları Hangileridir?



Enerji kaynaklarının sınıflandırılmasında kullanılan yenilenemez enerji ve yenilenebilir enerji kavramları; kaynakların yeniden yapılandırılma oranı arasındaki ilişkiden kaynaklanan bir durumdur. Yenilenebilir enerji, enerji kaynağından alınan enerjiye eşit olarak veya kaynağın tükenme hızından daha hızlı yenilenebilme kabiliyeti ile tanımlanır. Yenilenemeyen enerji kaynakları bir kez kullanılabilir ve tüketilebilir.



Kömür, tartışmasız rezerv ömrü ve diğer birincil enerji kaynaklarına kıyasla yeryüzündeki geniş dağılımı nedeniyle, özellikle 2030'dan sonra çok daha fazla önem kazanacaktır. Dünyadaki kömürlere ait ispatlanmış toplam kömür rezervi 909 milyar tondur ve şuandaki üretim seviyesi göz önüne alındığında, kömür rezervlerinin ömrü 160-220 yıl olarak hesaplanmaktadır.



19. yüzyılın sonlarına doğru petrol dünyada yeni bir enerji kaynağı olarak keşfedildi ve kömüre olan ilgi ortadan kalkmaya başladı. Petrol, 20. yüzyılın başlarında ticari olarak üretime geçilmesi ile birlikte önemli bir enerji kaynağı haline geldi. Dünyanın birincil enerji kaynakları arasında yer alan ham petrolün önemli bir kaynak olma durumunu uzun yıllar devam ettireceği tahmin edilmektedir.



Isıtma içinse doğal gaz kullanılır. Elektrik üretiminde ülke olarak doğal gaz kullanıldığı düşünülürse sahip olunan enerjinin % 65-70'inin atmosfere atıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Doğal gaz evlerde ve sanayide ısı amaçlı kullanılmalıdır. Doğal gaz ile elektrik üretmek pekte ekonomik bir yaklaşım değildir.



Yenilenemez Enerji Kaynaklarının Özellikleri Nelerdir?



Yenilenemez enerji kaynaklarının özelliklerini sıralamak gerekirse:



Sürekli ya da sürdürülebilir bir kaynak değildir. Yenilenemeyen enerji kaynakları, sonunda bir gün tükenecek olan kaynaklardır. Birçok uzman, bu kaynaklar keşfi yoluyla çoğaltılabilse de, kesinlikle bir gün tüketileceklerine inanmaktadır.



Sülfürik, azotlu, karbonik bir yapıya sahiptirler. Hayvan ve bitki atıklarının yıllarca kimyasal dönüşümünün bir sonucu olarak oluşur.



Çevresel sorunlara neden olurlar. Sülfürik, azotlu ve karbonik bileşikleriyle, bu enerji kaynakları yandığında CO, CO2 gibi maddeleri serbest bırakırlar. Bununla birlikte işlem gördüklerinde Kül, cüruf, radyoaktif atık gibi çevreyi kirleten atıklar oluştururlar.



Sadece belirli bölgelerde bulunurlar. Yenilenemeyen enerji kaynakları jeolojik olarak uygun topraklarda bulunur. Her ülke bu kadar zengin kaynaklara sahip değildir.