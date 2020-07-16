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    HaberlerEğitim Haberleri Yerel yerleştirme nedir? Yerel yerleştirme neye göre yapılır?
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    16.07.2020 - 14:26 |

    Yerel yerleştirme nedir? Yerel yerleştirme neye göre yapılır?

    LGS sonuçları açıklandı. MEB tarafından açıklanan LGS sonuçlarının ardından LGS tercih kılavuzu da yayımlandı. LGS tercihleri için geri sayım başlarken öğrenciler tercihlerle ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. Yerel yerleştirme nedir, yerel yerleştirme nasıl yapılır?

    Yerel yerleştirme nedir? Yerel yerleştirme neye göre yapılır?

    LGS tercihleri yakında başlayacak. Liseye yerleşecek olan öğrenciler yerel yerleştirmenin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, yerel yerleştirme nedir, nasıl yapılır?

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    LGS tercih kılavuzu meb.gov.tr üzerinden yayımlandı. 2020 LGS tercihleri 20 - 29 TEmmuz tarihleri arasında yapılacak.

    YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

    Yerel Yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.

    YEREL YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?

    Yerel yerleştirme okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

    Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

    Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak.

    - İlk ekran yerel yerleştirme için açılacak

    Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

    Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

    Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.

    Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

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