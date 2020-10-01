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    HaberlerEğitim Haberleri YKS ek tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM, Üniversite kayıt tarihleri duyurdu
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    01.10.2020 - 09:04 |

    YKS ek tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM, Üniversite kayıt tarihleri duyurdu

    17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında tamamlanan YKS ek tercihleri sonrasında üniversite adayları sonuçlar için meraklı arayışa başladı. YKS ek tercih işlemlerinde hangi üniversiteye yerleştirileceğini öğrenmek isteyenler, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak arayışında. ÖSYM, üniversite kayıt tarihlerini duyurdu ve YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı.

    YKS ek tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM, Üniversite kayıt tarihleri duyurdu

    2020 Yılının Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılan adaylardan bazılar ilk tercih işlemlerinde herhangi bir üniversiteye yerleşemedi. ÖSYM, üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına yönelik YKS ek tercih işlemlerini başlattı. Üniversite adayları ise istediği bölüm ve üniversiteye göre tercihini yaptı. Şu sıralar YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyenler sürekli arayışta. Peki YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS ek tercih sonuçları tarihi henüz duyurulmadı. Fakat ÖSYM'nin paylaştığı YKS ek tercih kılavuzunda, yerleşen öğrencilerin üniversite kayıt tarihlerinin 5 Ekim günü başlayacağı belirtiliyor. Dolayısıyla YKS ek tercih sonuçlarının bu tarihten günler önce açıklanacağı öngörülüyor. YKS ek tercih sonuçlarına yönelik son dakika gelişmesi yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

    ÖNEMLİ: Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

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