YKS ne zaman, öne mi çekilecek 2020? İşte YKS sınavı tarihleri...

YKS tarihi ile ilgili detaylar öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Adım adım YKS'ye yaklaşırken milyonlarca öğrenci sınavın tarihinde bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor. 25-26 Temmuz tarihine ertelenen YKS'nin tarihinin öne alınacağı iddia ediliyor. Peki YKS öne mi alınacak? YKS ne zaman 2020?

YKS ÖNE Mİ ALINACAK?

Milyonlarca öğrenci YKS'yi bekliyorlar. Öğrenciler sınav tarhinde bir değişilik yapılıp yapılmadığını merak ediyor. YKS'nin tarihinin öne alınacağı iddia edildi. Ancak YKS'nin tarihinin öne alınacağı ile ilgili bir açıklama yapıladı.

YKS NE ZAMAN 2020?

Üniversite eğitimi görmek isteyenler YKS'ye girecekler. YKS sınavı 20-21 Haziran tarihinde yapılacaktı anacak corona virüs nedeniyle YKS'nin tarihi ertelendi. YKS 25-26 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.