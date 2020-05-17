2020 ÖSYM net takvimi belli oldu. Bu gelişmenin hemen ardından üniveriste sınavına bu yıl girecek olan üniversite adayları tarihleri öğrenmeye çalıştı. Sıklıkla da 'YKS ne zaman? Sınav giriş (yerleri) belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?' sorularına cevap arandı.

YKS NE ZAMAN?

YKS'nin birinci oturumu olan TYT sınavı 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te gerçekleşecek. YKS ikinci oturum olan AYT sınavı ise 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te ve YDT ise 28 Haziran Pazar günü saat 15.45'te yapılacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav giriş belgeleri için ise net bir tarih verilmezken genellikle sınav yerleri sınava 10 gün kala ÖSYM tarafından açıklanıyor.