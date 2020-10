Yks Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Yks Puan Nasıl Hesaplanır?

YKS, üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerin ve mezunların girdiği bir sınavdır. YKS için puan hesaplamasında hem denemelerdeki netler hem de diploma puanı kullanılır.



YKS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?



YKS puan hesaplamalarında sınava giren öğrencilerin doğru ve yanlış sayıları belirlenir. Sınav kuralı olarak dört yanlış bir doğruyu götürdüğü için doğru sayısından yanlış sayısının bir bölü dördü çıkarılır. Böylelikle her ders için ayrı ayrı net hesaplanmış olur.



İlgili denemede veya YKS sınavında bulunan öğrencilerin ham puanlarıyla birlikte standart sapma oluşturulur. Öğrencilerin ve mezunların sınav puanlarının hesaplanabilmesi için denemede bulunan bölümlerden 0,5 puan alması gereklidir.



OBP'nin YKS'ye Etkisi



OBP, ortaöğretim başarı puanı, her öğrencinin mezuniyet puanını belirten sayıdır. Bu sayı, 100 üzerinden hesaplanmış şekilde öğrencilere diplomalarıyla birlikte verilir. OBP aynı zamanda 500 puan üzerinden değerlendirilebilir. En yüksek not 100 olduğu için OBP puanı en çok 500, en düşük 50 olduğu için OBP puanı en az 250 olabilir. Ortalaması 50'nin altında kalan öğrencilerin OBP puanı 250 puan olarak işleme alınır.



TYT Puan Hesaplama



TYT puanı hesaplanırken derslerin katsayısı değişiklik göstermez. Bu sebeple her adayın TYT puanı aynı şekilde hesaplanır. TYT puanı hesaplamak için netleri ilgili katsayılar ile çarpmak gerekir.

Türkçe: 1,32

Matematik: 1,32

Sosyal Bilimler: 1,36

Fen Bilimleri: 1,36 ile çarparak TYT puanına ulaşılabilir.

AYT Puan Hesaplama



AYT puanı hesaplanırken ilgili branşlara göre ders katsayıları değişiklik gösterir.

Sayısal için: Matematik 3; Fizik 2,85; Kimya 3,07; Biyoloji 3,07

Eşit ağırlık için: Matematik 3; Edebiyat 3; Tarih-1 2,8; Coğrafya-1 3,33

Sözel için: Edebiyat 3; Tarih-1 2,8; Coğrafya-1 3,33; Tarih-2 2,91; Coğrafya-2 2,91; Felsefe 3, Din Kültürü 3,33

Dil için: Her net 3 puan ile çarpılarak AYT puanları hesaplanır.

ÖSYM tarafından verilen 100 taban puan ve OBP puanın 0,6 ile çarpımını toplayarak YKS yerleştirme puanı hesaplanır.