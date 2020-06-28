YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS, TYT, AYT, YDT sonuç tarihini duyurdu

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. 27-28 Haziran tarihlerinde üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavının ilk iki oturumu tamamlandı. Bugün 15:45'te başlayacak olan YKS sınavının üçüncü ve son oturumuda 17:45'te sona erecek. Bir yılı aşkın süredir iyi bir üniversitede eğitim alabilmek ve kariyerlerine yön verecek olan mesleği seçecek olan adaylar YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt arıyor. Peki YKS sonuçları ÖSYM tarafından hangi tarihte açıklanacak?

2020 YKS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 28 Temmuz tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. ÖSYM'nin sınav sonuçlarını genelde 15-20 günlük süreler içerisinde açıkladığı düşünülürse Temmuz ayının 15'i gibi sonuçların erişime açılması mümkün görünüyor. ÖSYM tarafından belirlenen tarih en geç bu tarihe kadar açıklanacak anlamına geliyor olabilir.