YÖK’e ve üniversitelere karne

“Gençler dersler nasıl gidiyor” sloganıyla yürütülen araştırmaya, 111 devlet ve 52 vakıf olmak üzere 163 üniversitede, 18 bin öğrenci katıldı. Online anket yöntemiyle 15 farklı fakülte türünü kapsayacak şekilde yapılan araştırmadan öne çıkan bulgular şöyle:

- Öğrencilerin yüzde 57’si son bir haftada evden hiç çıkmazken, yüzde 22’si, en az 3 kez dışarı çıktı.

- Yüzde 66’sının bilgisayarı ya da tableti, evinde internet bağlantısı var.

- Yüzde 63’ü, YÖK’ün aldığı kararları iyi ve çok iyi şeklinde değerlendirirken, yüzde 9’u çok kötü yorumunda bulundu. Kötü değerlendirmesini yapanların çoğunluğu uygulama derslerinin yoğun olduğu bölümlerin öğrencileri.

- Yüzde 74’ü uzaktan eğitimle ilgili YÖK’ün bilgilendirmelerini yeterli, yüzde 13’ü ise yetersiz buldu. Yüzde 60’ı YÖK’ün sürece ilişkin tutum ve yaklaşımından memnun, yüzde 11’i ise bilgilendirmeleri yetersiz buldu.

Hazırlıksız yakalandılar

- Katılımcıların yüzde 64’ü üniversitelerin uzaktan eğitim konusunda hazırlığını yetersiz buldu.

- Dijital içeriklerin ve öğretim materyallerinin yarısından fazlası ders amaçlarıyla örtüşmüyor. Materyallerde yer verilen görsellerin sadece yüzde 33’ü metinle uyumlu. Raporda bu durum, ders içeriklerinin “kes-kopyala-yapıştır” yöntemine dayalı yapıldığı yönünde değerlendirildi.

- Öğrenciler, hocalarının önemli bir kısmının ise “teknoloji okur yazarlığı yoksunu” olduğunu belirtti. Öğrencilerin yüzde 51’i hocalarının öğretme becerilerinden umutsuz oldukları yönünde görüş verdi.