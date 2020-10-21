Yusuf Vuran’ın kaymakamlık gururu

Mezun olduktan sonra Batman Barosu’nda avukatlık stajını tamamlayan Vuran, 2017’de kaymakamlık sınavını kazandı. Daha sonra Aydın Kuyucak ve Ordu Aybastı’da kaymakamlık görevini üstlendi. Yurt dışı stajında, İngiltere Cambridge’de İngilizce eğitimi aldı ve son olarak Konya Çeltik Kaymakamlığı görevine atandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ekosistemi sayesinde, liderlik vasfını geliştirerek, çocukluk hayali olan kaymakamlık görevine başladığına dikkat çeken Vuran: “Eğitim ve fikir anlamında üniversitemin bana birçok desteği oldu. İyi bir eğitim aldım. Benimle birlikte mezun olan arkadaşlarım da çok iyi mevkilere geldi. Üniversite öğrenimim boyunca, hocalarımın ve danışmanlarımın sürekli desteğini hissetim. Üniversiteme ilk başladığımda, HKÜ Genç Liderler Kulübü’nün kurucu başkanlığını üstlendim. Bu kulüple birçok aktivite gerçekleştirerek, arkadaşlarımızla birbirinden farklı alanlarda fikir alışverişinde bulunduk” dedi. Eğitimden spora birçok zenginliğin bulunduğu kaliteli bir üniversiteden mezun olmanın ayrıcalığını yaşamının her alanında hissettiğini dile getiren Vuran, şunları söyledi:

“Türkiye’deki hukuk fakülteleri içerisinde, nadir bulunan Sanal Mahkeme Uygulama Salonu’nun HKÜ’de olması, bizlerin pratik eğitim alarak mesleğe bir adım önde başlamamızı sağladı. Üniversitemizi günden güne daha iyi yerlere taşıyan Mütevelli Heyetimize teşekkür ediyorum. Ayrıca tam bir vakıf anlayışıyla Gaziantep’e kazandırılan ve Türkiye’de eğitimin cazibe merkezlerinden biri haline gelen HKÜ’nün temellerini atan, Merhum Hasan Kalyoncu’yu şükran ve rahmetle yad ediyorum.”