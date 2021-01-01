Zuhal İsminin Anlamı Nedir? Zuhal Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Özellikle anlamı üzerinden astrolojik ve bilimsel bir ifadesi bundan bu güzel isim kız çocukları adına değerlendirilecek en özel adlar içerisinde geliyor. Sağladığı anlamı ile beraber tek başına değerlendirebilir veya başka isimler üzerinden de kullanabilirsiniz. Son zamanlarda sosyal medyada internet platformundan Zuhal isminin anlamı ile en çok araştırılan isimlerden biri haline gelmiş durumda.



Zuhal Ne Demek?



Güneş'e uzaklık açısından 6. gezegene aynı zamanda Zuhal denmektedir. Bu gezegen ise Satürn gezegenidir. O yüzden antolojik açıdan da oldukça önemli bir yere sahip güzel isimler içerisinde yer almaktadır. Tabii sözlük anlamı da bulunmaktadır ve bu anlam, ‘kızılcık’ şeklinde ifade edilir. Zuhal kökeni Arapça olan ve uzun yıllardır Türkçede kullanılan kız çocuk isimlerinden biridir. Özellikle kız çocukları adına sadece anlamı değil ayrıca okunuşu ve telaffuzu kapsamında da oldukça hoş bir etki yaratıyor.



Zuhal İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Minik yavruları için bu ismi değerlendirmek isteyen birçok ebeveyn Zuhal adının Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Zuhal ismi Kur'an'da geçmemektedir. Yıldızlarla ilgili özel bir anlamı bulunan ve kız çocuklarına oldukça hoş bir uyum sağlayan bu ismi değerlendirebilirsiniz.