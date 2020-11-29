1.9 milyar TL’lik dönüşüm başladı

Bakan Kurum, Samsun’da Kentsel Dönüşüm Temel Atma ve Altyapı Yatırımları Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:



“Önceliğimiz şüphesiz ki kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü. Canik ve İlkadım’da olduğu gibi Atakum, Vezirköprü, Tekkeköy, Çarşamba ilçelerimizde dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Canik’te bulunduğumuz bu alanda yatırım değeri 280 milyon lira olan kentsel dönüşüm projemizin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Emlak Konut eliyle 30 bloktan oluşan 487 adet 2+1, 189 adet 3+1 olmak üzere toplam 676 konut ve 22 ticari ünitemizi inşa ediyoruz. Biz geçmişle geleceği aynı potada buluşturan, yeşil ile yapıyı kaynaştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir şehircilik anlayışına sahibiz.”



Yatay mimari



Projeleri yatay mimariye uygun ve Karadeniz yöresi renklerine uyumlu tasarladıklarına dikkati çeken Kurum, “Burada da TOKİ eliyle toplam yatırım değeri 430 milyon lira olan 1404 konut ve 37 ticari birim üreteceğiz. Konutlarımızın 130’unu hak sahiplerine vereceğiz. Kalan 1274 konutu ise kentsel dönüşüm projelerinde yine rezerv konut olarak kullanacağız” diye konuştu.



Geçen ay ihalesini yaptıkları, yatırım değeri 930 milyon lira olan 1526 dükkan ile 82 ticari birimin yer alacağı İlkadım Toybelen Sanayi Sitesi’nin çalışmalarını da başlattıklarını anlatan Kurum, bunu 2022 yılı ortasına kadar tamamlayıp Samsunlu sanayi esnafının hizmetine sunacaklarını söyledi.



Kurum, “Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm, diyoruz. Her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştürmek için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Murat Kurum, “Şu anda 272 bin 261 sosyal konut, kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümü konutumuz yükselmektedir” diye konuştu.