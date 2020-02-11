1 liraya EFT 50 kuruşa havale

Banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda indirime gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan BDDK tebliği ve TCMB yönetmeliğine göre, müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 20’den 16’ya indirildi. EFT ücreti, işlem tutarı 1000 liranın altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lira, ATM’den yapılan işlemlerde 2 lira, şube ve diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 lira olarak belirlendi. Tutarı 1000 lira ile 50 bin lira arasındaki işlemlerde ise bu sınır sırasıyla 2.5 lira ve 10 lira olarak belirlendi. EFT ücreti, işlem tutarının 50 bin liranın üzerinde bulunması durumunda ise 25 lira, 50 lira ve 100 lira şeklinde uygulanacak.

Havale EFT’nin yarısı

Banka ile ticari müşteri arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen EFT’lerde, belirlenen ücretler azami yüzde 50 artırımlı olarak gerçekleştirilecek. Ticari müşteriler ve finansal tüketiciler havale işlemlerinde, aynı tutar ayrımları geçerli olmak üzere EFT’nin yarısını ödeyecek. Havale ücretleri her iki müşteri grubu için EFT ücretlerinin yarısına düşürüldü.

Albayrak: Vatandaştan çok şikayet geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, bankaların aldığı ücret ve komisyonlara sınırlandırma getiren düzenlemeleri değerlendirdi. Gittiği her yerde vatandaşlar ve iş dünyasının, bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetlerde bulunduğuna işaret eden Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin (FİKKO) gündemine aldığı konuyla ilgili Merkez Bankası ve BDDK’nin ücret ve komisyonlara standartlar getirdiğini aktardı.

2.400’den 51’e indi

Ticari müşterilerden alınacak ücret, masraf ve komisyon sayısının 2 bin 400’den 51’e, finansal tüketiciler için ise 20’den 16’ya indirildiğine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

“Bu sayede vatandaşlarımızın ve ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı. EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi. 6 ila 850 lira arasında değişen EFT ücretleri 1 ila 100 lira arasında sınırlandırıldı. Her kalemde ücretler 3’te 1 ila 6’da 1 oranlarında düşürüldü. Komisyon, ücret ve masraflarla ilgili yapılan bu önemli düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Attığımız her adımda vatandaşlarımızın hukukunu korumaya, maliyetlerini düşürmeye öncelik vermeye devam edeceğiz.”

Nakit avans komisyonu % 1

Ticari kredi kartlarında yüzde 3-4 seviyelerinde olan nakit avans komisyonu yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Bu oran finansal tüketiciler için de en fazla yüzde 1 olarak belirlendi. Müşterilerin kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücret, transfer sistemini işleten kuruluş tarafından işlem başına belirlenen transfer ücretinin yüzde 15 fazlasını aşamayacak. BDDK ve TCMB’nin düzenlemeleri, 1 Mart 2020’den itibaren yürürlüğe girecek.

65.6 milyar TL masraf ödedik

Bankaların hizmet gelirleri ile kullandırdıkları krediler nedeniyle vatandaştan aldığı ücret ve komisyonların tutarı, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 65.6 milyar liraya ulaştı.

Banka hizmetleri için vatandaşlar 5 yılda 159.3 milyar lira öderken, bankalar, kullandırdıkları kredilerden aldığı ücret ve komisyonlardan 50 milyar lira gelir elde etti.