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    HaberlerEkonomi Haberleri 1 tonluk tosun 25 bin liraya alıcı buldu
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    01.07.2020 - 15:30 | | DHA

    1 tonluk tosun 25 bin liraya alıcı buldu

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 1 ton 100 kiloluk 'Şahin' adlı kurbanlık tosun pazarda 25 bin TL'ye alıcı buldu.

    1 tonluk tosun 25 bin liraya alıcı buldu

     

    İnegöl Hayvan Pazarı'nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Türkiye’nin dört bir yanında gelen kurbanlıklar satışa çıktı. Hayvan sahipleri ile alıcılar arasındaki pazarlıklar, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleşiyor. Pazara Erzurum’dan getirilen 'Şahin' adındaki tosun ise 25 bin TL'ye satıldı.

    Yaklaşık 10 yıldır İnegöl'e kurbanlık getirdiğini belirten Ali Haydar Sürmeli, "Pazarın şu anda en büyük tosunu Şahin'dir. Tosunumuzu getirdik ve ilk gün alıcı buldu. 25 bin TL'ye sattık. Alan kişinin bir hayırsever olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

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