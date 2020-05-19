Temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama Ziraat - Vakıfbank - Halkbank sonuçları | 10 Bin TL Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Corona virüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlara sunulan Temel ihtiyaç kredisi başvuruları başladığı günden bu yana yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 6 Ay ger ödemesiz, düşük faizli temel ihtiyaç kredisine başvuru nasıl yapılır? Temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama Ziraat - Vakıfbank - Halkbank sonuçları nereden öğrenilir? Temel ihtiyaç kredisine dair bilinmesi gerekenleri haberimizde derledik. Üç ayrı bankanın sağladığı ve üç ayrı banka üzerinden sorgulanan başvuru işlemleri sabırsızlıkla araştırılıyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank resmi interner siteleri üzerinde yer alan 10 bin TL bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuru bilgilerine haberimizde yer verdik.

10 BİN TL BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ZİRAAT BANKASI

KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamamızdan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak içintıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

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KREDİ BAŞVURUM HANGİ AŞAMADA?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebiliriniz.

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KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER NELERDİR?

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

Bireysel İhtiyaç Destek Kredisine başvurmak için hemen tıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

Örnek Ödeme Tablosu;

VAKIFBANK

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilerimize finansman desteği sağlamak için hazırlanan “Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi” kampanyası VakıfBank’ta.

Kredinin Özellikleri Nelerdir?

10.000 TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz olacak şekilde, 36 aya kadar vadeli,

Aylık eşit taksitli,

Aylık %0,49 faiz oranına sahip olacaktır.

Kimler Faydalanabilir?

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisine nasıl başvurabilirim?



Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasına hemen başvuru yapmak için tıklayınız.

Başvurumun Sonucunu Nasıl Öğrenebilirim?



Kredi kullanabilmeniz için öncelikle tarafınıza mutlaka onay SMS’i gelmesi gerekmektedir.

Onay mesajınızı aldıktan sonra, şubeye gitmeden aşağıdaki adımları takip ederek VakıfBank Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden kredinizi kullanabilirsiniz.

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Kredinizi Kullanmak İçin;

VakıfBank Mobil’den Başvurular>İhtiyaç Kredisi Başvurusu menüsünden Kredi Tipi olarak 6 Ay Ödemesiz Dönemli Destek Kredisi seçerek kullanabilirsiniz.

İnternet Bankacılığından Başvurular>İhtiyaç Kredisi Başvurusu menüsünden Kredi Tipi olarak 6 Ay Ödemesiz Dönemli Destek Kredisi seçerek kullanabilirsiniz.

Kredinizi Almak İçin;

Kredi tutarınızı, Şubeye gitmeden VakıfBank ATM’leri üzerinden kartla hemen çekebilirsiniz. Kartınız yoksa VakıfBank Mobil’de yer alan QR İşlemlerini kullanarak ATM ye dokunmadan da paranızı çekebilirsiniz.

HALKBANK

Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL’nin altında olan müşterilerimizin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur.

Tutar ve Ödeme Koşulları



Dilerseniz; 10.000 TL’ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.

ahsis ücretli bir kredidir (Binde 5). Kullandırılacak kredilerde tahsis ücretine ilave olarak, kefalet tutarı üzerinden binde 7,5 komisyon tahsil edilerek Kredi Garanti fonuna ödenmektedir. Toplamda bir defaya mahsus olmak üzere, kredi kullandırım esnasında %1,10 oranında komisyon tahsil edilmiş olur.

Nasıl Faydalanabilirim?

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi’nden hane halkı aylık geliri (aynı evde yaşayan eş ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşterilerimiz yararlanabilecektir.

Kamu bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi başvuruda bulunabilecektir.

Kredi talebinizin değerlendirilmesi için KGF (Kredi Garanti Fonu) ile kişisel verileriniz paylaşılacaktır. KVKK aydınlatma metnine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başvurularınızı;

Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuruà Bireysel Kredi Başvurusuà Kredi Türü: Tüketici KredisiàKredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.



Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Başvuruà Kredi Başvurusuà Kredi Türü: Tüketici Kredisià Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.



0850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.



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