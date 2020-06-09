10 bin TL temel ihtiyaç desteği kredisi başvuru sorgulama! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi sonuçları...

Hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olanlar için sunulan temel ihtiyaç desteği kredisi, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından veriliyor. 10 bin TL'ye kadar olan temel ihitiyaç desteği kredi başvurusu gerçekleştirilenler sonuçları elektronik ortam üzerinden sorgulama işlemi yapabiliyorlar. Peki 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği kredi başvuru sorgulaması nasıl yapılır?

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU AŞAMALARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILABİLİR?

Onaylanan kredi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi-Bireysel Kredini Kullan- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler - Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama - Başvurularım- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİNİZİ HALKBANK WEB SİTESİ ÜZERİNDEN KULLANMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU DURUMU NASIL SORGULANIR?

Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspx ekranı üzerinden sorgulanabilecek.