MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri 10 lira hamsiyi duyan tezgaha koştu
ABONE OL
26.12.2020 - 09:24 | | İHA

10 lira hamsiyi duyan tezgaha koştu

Düzce’de havaların soğumasıyla birlikte hamsinin kilosu 10 liraya düştü. Fiyatı gören balık tezgahına koştu.

10 lira hamsiyi duyan tezgaha koştu

Sezonun ilk günlerinde 50 TL olan hamsinin kilosu, havaların soğuması ile Düzce'de 10 liraya düştü. Balığın 10 TL'ye düşmesi vatandaşların yüzünü güldürdü. Tezgahın önünde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

“Halkımız yesin diye 10 liraya düşürdük”

'Halkımız yesin diye 10 liraya sattığımız balık da var 20 liraya sattığımız balık da var' diyen Düzceli Balıkçı Murat Kileci, "Çeşit çeşit balığımız var tezgahlarda. Daha ön plana çıkartmak için böyle yol boyunda 10 liraya hamsi satıyoruz. Talep güzel. Her gün taze taze balık geliyor ve bitiriyoruz Allah’a şükür. Hamsiyi 10 liraya düşürdüğümüz için yoğun talep var. 1 kilo alacak olan 2-3 kilo alıyor” şeklinde konuştu.

10 lira hamsiyi duyan tezgaha koştu

“Kar suyu denize indi balığın lezzeti arttı”

Kar sularının denize akmasıyla balığın lezzetinin de arttığını belirten Kileci, “Denizlerimiz soğudu balığın lezzeti de güzel. Kar suları denize akmaya başladı. Balık lezzetleniyor ve gittikçe daha da güzelleşiyor. İri hamsilerimiz de var. Tabii onun fiyatı değişiyor. Hamsi ızgara yapılamaya başladı. Bu dönemde hamsinin ızgarası güzel olur çok pişirmemek kaydıyla” diye konuştu.

“Balık fiyatlarında şu anda düşüş var”

Balık fiyatlarındaki düşüşe dikkat çeken balıkçı Murat Kileci, “Balık fiyatlarında şu anda düşüş var. İstavrit geçen haftalarda yoktu biraz pahalanmıştı. Ama şu an düşüşte. Balık fiyatları uygun yani” ifadelerini kullandı.

Kuyumcudaki dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!Kağıthane'de kuyumcu dükkanına bıçakla giren Hikmet T. kuyumcu Şenol Çolak'tan altınları vermesini istedi. Çıkan arbedede saldırgan elindeki bıçakla kuyumcuyu karnından ve boğazından yaraladı. Bağrışmaları duyup yardıma gelen esnaf, Hikmet T.'yi yakaladı. Ağır yaralanan kuyumcu hastaneye kaldırılırken Hikmet T. polise teslim edildi. Olayı duyup gelen kuyumcunun eşi gözyaşlarına boğuldu. Yaşanan dehşet saniye saniye kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Sanırım Türkiye'de bu cezayı yiyen tek kişi benim.'

'Sanırım Türkiye'de bu cezayı yiyen tek kişi benim.'

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

26 Aralık AÖL online sınav giriş ekranı | AÖL sınavı saat kaçta? Açık lise online sınav girişi nereden, nasıl yapılır?

26 Aralık AÖL online sınav giriş ekranı | AÖL sınavı saat kaçta? Açık lise online sınav girişi nereden, nasıl yapılır?

Sıradaki Haber