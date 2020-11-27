10 soruda yeni Varlık Barışı! İnceleme yapılmayacak vergi alınmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yurtdışında ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum” sözleriyle duyurduğu Türkiye’nin 6. Varlık Barışı uygulaması geçtiğimiz günlerde yasalaştı. Sisteme giren her türlü yerli ve yabancı kaynağın vergi ve takipten muaf olacağı uygulamayla, büyük miktarda kaynağın kayıt altına alınması ve yurda döviz girişi sağlanması planlanıyor.

1- Daha önce kaç varlık barışı yasalaştı?

Daha önce 5 Varlık Barışı uygulaması yasalaştı. Varlık Barışı, ilk kez 2008’de uygulandı. Yurtiçi varlıklar için yüzde 5, yurtdışı varlıklar için yüzde 2 vergi alınan yasayla 26.9 milyar lirası yurtdışından, 20.3 milyar lirası yurt içinden olmak üzere toplam 47 milyar 302 milyon liralık kaynak sisteme sokuldu. 2013’teki ikinci Varlık Barışı’nda, 69.8 milyar liralık beyana karşılık 10.5 milyar liralık kaynak getirilirken, 209 milyon lira vergi tahsilatı yapıldı. 2016, 2018 ve 2019’da da Varlık Barışı uygulamaları yürürlüğe konuldu. Son olarak Varlık Barışı’nda sisteme sokulan tutar 17 milyar lira olurken, yüzde 1 vergi kesintisi ile yaklaşık 170 milyon liralık vergi tahsilatı yapıldı.

2- Hangi varlıklar kapsamda?

Yeni Varlık Barışı kapsamında, 30 Haziran 2021’e kadar yurtiçi veya dışından para, döviz, altın ve diğer sermaye araçları kayda geçirilebilecek.

3- Vergi oranı ne kadar olacak?

Varlıklarını yurda getirip sisteme sokanlar, gelir veya kurumlar vergisi ödemeyecek, şirketler tarafından ortaklara dağıtılması durumunda stopaj kesilmeyecek.

4- Getirilen para incelenecek mi?

Varlık Barışı’ndan yararlananlar hakkında, getirdikleri kaynak üzerinden vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Varlıkların Türkiye’ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu olmayacak.

5- Para nasıl değerlendirilecek?

Yurtdışından getirilerek bildilen varlıklar, serbestçe kullanılabilecek. Bildirimde bulunan mükellefler, bu varlıklarıyla yatırım yapabilecekleri gibi, bunları sermaye olarak da kullanabilecek.

6- Borç ödemede kullanılabilecek mi?

Yurtdışındaki varlıklar, yine yurtdışında bulunan bankalardan kullanılan kredilerin kapatılmasında kullanılabilecek. Bu tip ödemelerde, paranın Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacak.

7- Süre ne kadar?

Yurtdışından getirilecek varlıklar, TL değeri üzerinden 30 Haziran 2021’e kadar bankalara veya aracı kurumlara bildirilecek. Bildirilen varlıkların 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi şartı aranacak.

8- Para nereye getirilecek?

Varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi veya fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi halinde, ülkeye getirilme şartı sağlanmış olacak.

9- Uzatma olacak mı?

Cumhurbaşkanı, yasada yer alan süreleri, 6 ayı geçmeyen süreler halinde 1 yıla kadar uzatmaya yetkili. Bu konudaki uygulama usul ve esasları ise Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye yetkili olacak.

10- Yurtiçindeki hangi varlıklar sisteme girecek?

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin döviz, TL, altın, taşınmaz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları kayda girecek. Söz konusu varlıklar için vergi dairesine bildirimde bulunulacak. Bildirilen varlıklar, 30 Haziran 2021’e kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilecek.