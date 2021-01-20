100 araçtan 42'si Kocaeli'den

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan illerden biri oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü 2020'de 1 milyon 297 bin 854 adet taşıt aracı üretti.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında bu dönemde toplam üretim 485 bin 913 olarak gerçekleşti. Bu rakam Türk otomotiv sektörün toplam üretiminin yüzde 37'sini oluşturdu.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 80'ine denk gelen 386 bin 599'unun varış noktası, yurt dışı lokasyonlar olarak kayda geçti.

Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların, 916 bin 543'ü bulan Türkiye genel ihracatındaki payı ise yüzde 42 olarak gerçekleşti. Böylece, Türkiye'nin ihraç ettiği her 100 araçtan 42'si Kocaeli'deki fabrikalardan çıkmış oldu.

En fazla üretim Ford Otosan'dan

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

Üretim ve ihracatta lider koltuğunda oturan Ford Otosan, geçen yıl Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 11 bin 145 otomobil, 258 bin 81 kamyonet, 50 bin 889 minibüs olmak üzere 320 bin 115 adetlik üretim gerçekleştirdi. Şirketin ihracatının üretimine oranı ise yüzde 79 olarak kayıtlara geçti.

İzmit'teki Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu fabrikasında binek tipinde i10 ve i20 modellerinin üretimini gerçekleştiren Hyundai Assan, 2020'de 137 bin 34 adetlik üretime imza atarken bunun yüzde 93'üne denk gelen 128 bin 3'ünü ihraç etti.

Honda Türkiye, ürettiği 25 bin 868 araçtan 6 bin 421'ini ihraç ederken Anadolu Isuzu da 2 bin 896 adet üretim ve 510 adet ihracat gerçekleştirdi.

Ticari araçta üretim ve ihracat üssü Kocaeli

Kocaeli, geçen yıl 311 bin 866 adetle Türkiye'deki toplam ticari araç üretiminin yüzde 70'ini, 245 bin 511 adetle de toplam ihracatın yüzde 77'sini gerçekleştirdi.