27.04.2020 - 16:28 |
"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kuraları yarın başlıyor
Ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin 6 ildeki kura çekilişi, 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "28-30 Nisan 'TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları' Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor" sözüne yer verildi.
Paylaşımda, detaylara "http://toki.gov.tr" adresinden, sonuçlara da e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabileceği belirtildi. Ayrıca paylaşımda, kura takvimine de yer verildi.
Yunusların nadir görülen ışık saçan gösterisi kameradaABD'nin California eyaletinde bazı deniz planktonlarının okyanusta mavi ışık yayması sonucu ortaya çıkan yakamoz olayı görüntülendi. Patrick Coyne adlı bir kişi, okyanusta ışık saçan bu planktonların arasında yüzen yunusları görüntülemeyi başardı.