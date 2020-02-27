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    HaberlerEkonomi Haberleri 100 milyar dolarlık ticaret hedefi görüşüldü
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    27.02.2020 - 07:00 |

    100 milyar dolarlık ticaret hedefi görüşüldü

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

    100 milyar dolarlık ticaret hedefi görüşüldü

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, AmCham Turkey/ABFT üyesi şirketlerin iki ülke arasındaki ticari iş birliği kapsamındaki faaliyetleri etraflıca değerlendirildi. Kabulde, Türkiye ve ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin yakalanması ve yatırımların artırılmasına yönelik izlenecek yol haritası ele alındı. l ANKARA Milliyet

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