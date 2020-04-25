1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? Sosyal Yardım başvurusundan kimler yararlabilecek, kimler başvuru yapabilecek?

1000 TL sosyal yardım parası 3. faz ödemelerinde başvurular alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda hafta başında e-Devlet üzerinden alınmaya başlanan Sosyal Yardım parası başvuruları hafta sonunda da alınmaya devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada 1000 TL sosyal yardım parası ödemelerinden kimlerin yararlanabileceği de açıklandı. Peki Sosyal Yardım parası başvurusu nasıl yapılır, Sosyal Yardım parası başvurusu kimler tarafından yapılabilecek.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden başvurular alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU YAPABİLİR?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.